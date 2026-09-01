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A Coruña

Belén Aguilera añade A Coruña a su gira por teatros: "Uno de mis lugares favoritos"

La artista ya actuó este verano en la ciudad, en el marco del Morriña Fest

Óscar Ulla
Óscar Ulla
01/09/2026 16:18
Belén Aguilera, durante su actuación en el Morriña Fest 2026
Belén Aguilera, durante su actuación en el Morriña Fest 2026
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Tras su exitoso paso por el Morriña Fest este pasado verano, Belén Aguilera anuncia que regresará este otoño a A Coruña. En el marco de su gira por teatros, la artista acaba de incorporar a Bilbao y a la urbe herculina como nuevas paradas del tour: "Dos de mis lugares favoritos".

Se trata de la gira 'Puro teatro', que desde noviembre la llevará por ciudades como Valladolid, Vigo, Murcia, Valencia, Gijón, Barcelona o las mentadas Bilbao y A Coruña. En el caso coruñés, el concierto será el 29 de noviembre y el auditorio será el del Palacio de la Ópera. "Es hora de llevarnos aquello que empezó el 12 de octubre en Madrid a los teatros", asegura la artista en sus redes sociales.

Las entradas para la cita en el Palacio de la Ópera saldrán a la venta este miércoles 2 de septiembre, a las 12.00 horas, a través de la página web de la artista.

La artista publicó a principios de este verano su último EP, 'mediterrania', que incluye temas como 'mejores momentos', y con el que con el que sucedió el largo 'Anela', que vio la luz en el tramo final del pasado 2025.

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