Belén Aguilera añade A Coruña a su gira por teatros: "Uno de mis lugares favoritos"
La artista ya actuó este verano en la ciudad, en el marco del Morriña Fest
Tras su exitoso paso por el Morriña Fest este pasado verano, Belén Aguilera anuncia que regresará este otoño a A Coruña. En el marco de su gira por teatros, la artista acaba de incorporar a Bilbao y a la urbe herculina como nuevas paradas del tour: "Dos de mis lugares favoritos".
Se trata de la gira 'Puro teatro', que desde noviembre la llevará por ciudades como Valladolid, Vigo, Murcia, Valencia, Gijón, Barcelona o las mentadas Bilbao y A Coruña. En el caso coruñés, el concierto será el 29 de noviembre y el auditorio será el del Palacio de la Ópera. "Es hora de llevarnos aquello que empezó el 12 de octubre en Madrid a los teatros", asegura la artista en sus redes sociales.
Las entradas para la cita en el Palacio de la Ópera saldrán a la venta este miércoles 2 de septiembre, a las 12.00 horas, a través de la página web de la artista.
La artista publicó a principios de este verano su último EP, 'mediterrania', que incluye temas como 'mejores momentos', y con el que con el que sucedió el largo 'Anela', que vio la luz en el tramo final del pasado 2025.