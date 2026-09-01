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A Coruña

La alcaldesa niega la paralización de las obras de remodelación en la calle Tomás Fábregas

Dani Sánchez
Dani Sánchez
01/09/2026 02:55
Protesta de los vecinos de Tomás Fábregas, en la ronda de Outeiro Los vecinos de Tomás Fábregas cortan el tráfico en protesta por las obras en su calleEntre otras reivindicaciones, lamentaron que los trabajos les harán perder plazas de aparcamiento
Una de las protestas de los vecinos de Tomás Fábregas, en la ronda de Outeiro 
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, niega que se vaya a paralizar o “que se tire lo ya hecho” en las obras de remodelación de la calle Tomás Fábregas, en el grupo de viviendas María Pita del barrio de Labañou, un proyecto que no ha dejado contentos a los residentes de la zona. Los vecinos celebraron varias concentraciones ante la drástica reducción de plazas de aparcamiento y algunas deficiencias detectadas en la ordenación de la calle. 

“Es cierto que pierden aparcamiento, sí, pero aparcamiento irregular. Cuando dicen que se pierden 48 plazas de aparcamiento, no es verdad. Si todos aparcamos encima de la acera o en doble fila, claro que caben 48 plazas. Entiendo que les preocupe, por ello me comprometí a poner en un lado de la avenida de Labañou varias plazas de aparcamiento en batería, como también en la zona de bajada al Milenium, que ya se está estudiando para ver de qué forma es posible implementarlos”, respondió este lunes la regidora sobre estas cuestiones. 

Así, también instó a los vecinos que se concentran a “respetar a los vecinos cuyas voces no se están escuchando y que están agradecidos por poder acceder a su casa”. 

La alcaldesa, reunida esta mañana con los vecinos de Tomás Fábregas

Continúan las diferencias entre Ayuntamiento y vecinos de Tomás Fábregas tras reunirse por las obras en la calle

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