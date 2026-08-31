Una placa en As Atochas homenajeará al represaliado Joaquín Martín: "Para la familia es un placer y una emoción enorme"

Imagen de archivo de Joaquín Martín Marita Martín

El día en que se cumplen exactamente 90 años del fusilamiento de Joaquín Martín Martínez, republicano coruñés represaliado por el franquismo, la ciudad celebra una buena noticia en su memoria. Se trata de la instalación de una placa conmemorativa que, este sábado, sus familiares, el Ayuntamiento y el Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local da Coruña e Pontevedra (Cosital) descubrirán en la plaza de As Atochas en memoria de quien fuera secretario del alcalde, también fusilado, Suárez Ferrín. Para su nieta, Marita Martín, es todo un honor: "Para la familia es un placer y una emoción enorme".

Según explica esta descendiente, hija de Cheché Martín (famoso futbolista y entrenador del Dépor, y también pintor), la iniciativa surgió por parte de Cosital. "Se pusieron en contacto con mi hermano mayor porque querían poner en valor la historia de todos aquellos funcionarios represaliados del momento. Mi abuelo era secretario del alcalde", explica.

Joaquín Martín, aunque no tan conocido como otras destacadas figuras de la política coruñesa de la época, fue un hombre muy activo y trascendente. "Mi abuelo fue un conocido profesor, mercantil, abogado… Y fue yerno del conocido médico José Rodríguez, se casó con una de sus hijas", comenta. Fue elegido como concejal en 1909 y Presidente de la Xuventude Republicana de A Coruña en 1911. Y fue profesor de la Escola de Comercio, donde fue polémico por sus ideas republicanas y progresistas. "Junto con Wenceslao Fernández Flórez, Casares Quiroga y otras figuras progresistas fundaron y dirigieron la Universidad Popular, una institución libre de enseñanza. De hecho, fue amigo personal de Casares Quiroga", comenta.

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Tras el golpe de Estado, su abuelo estuvo escondido en varias casas de amigos viendo lo que pasaba. El 20 de julio del 36, las autoridades franquistas emitieron un comunicado obligando a todos los funcionarios a acudir a sus puestos de trabajo. Él se dirigía a su trabajo cuando lo apresaron precisamente en As Atochas. "Le hicieron un juicio que fue una farsa, en el que se aludió a que participó en una manifestación de obreros en Betanzos", expone. Posteriormente lo condenaron y fusilaron, como a tantos otros republicanos (entre ellos Suárez Ferrín), en el Campo de Marte.

La familia

Marita valora que en la placa que le hizo el Ayuntamiento, que se destapará este sábado a las 12.30 horas tras una ofrenda floral a la estatua de Suárez Ferrín en Méndez Núñez (12.00), "se menciona explícitamente su dedicación a defender la democracia y la libertad frente al fascismo, y cómo lo apresaron después de hacerle una trampa".

Para la familia, comenta su nieta, se trata de un orgullo. "Hemos sabido por rumores e historias de la familia que la gente del momento decía que él intentaba animar al resto, que era una persona muy fuerte… Él era consciente de la turbulencia de la sociedad del momento y del peligro que corría, pero nadie se esperaba eso", lamenta. Por tanto, la placa es una iniciativa que les llena de emoción: "Siempre hemos reivindicado su figura y tenido muy presente quién fue".

Ella misma conoció la historia gracias a su familia: "Mi padre tenía solo doce años cuando todo esto pasó, pero sabía cosas. Otros miembros de la familia siempre lo describen (a Joaquín) como alguien más moderado o menos implicado en la política de lo que fue, ya que él fue alguien muy de izquierdas". "Mi padre siempre estuvo muy orgulloso de su padre, y cuando era niña me contaba anécdotas. Él (su padre, Cheché) de pequeño siempre lataba mucho a clase, y un día vio cómo frente a los juzgados hubo un tumulto en que insultaron e incluso escupieron a Joaquín, con lo que realmente sabía que estaba más implicado de lo que otros familiares le contaron, seguramente condicionados por el miedo", rememora.

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"Yo nací en el 75, mi hermano en el 63. Él recuerda que hubo momentos en que no se hablaba tanto, pero de pequeño hacía preguntas y le fueron contando, mi padre siempre decía la verdad sobre esto, no lo ocultaba como se hace con estos casos en otras familias", insiste. Una historia, pese a que se hablaba de ella, dolorosa para el núcleo familiar: "Recuerdo ser pequeña e imaginar si hubiese podido escapar. Fantaseas y te angustias con eso, con que ojalá no hubiese pasado". "No hace falta tener mucha edad para saber lo horrible que es eso y la amargura que arroja sobre una familia, pese a la vitalidad de mi padre y su afán por la vida y por contar la verdad", explica.

La placa, por tanto, ayudará a reparar una herida con décadas a sus espaldas. "Es bonito que lo homenajeen, y que se sepan detalles de su vida. Esa valentía que tenía mi abuelo y ese cariño que le concede ahora la ciudad te da cierta paz: saber que él asumió con fuerza esa injusticia te hace sentir orgullosa", dice. La familia, asegura, acudirá al acto. "Es un honor y una emoción enorme. Saber que todo por lo que él luchó y creyó tuvo un impacto, que ahora se tiene un cariño hacia él, te emociona hasta el punto de llorar", sentencia.