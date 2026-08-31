Un coche pierde el control y daña a otros tres aparcados en Os Castros

Accidente en Os Castros Cedida

La Policía Local ha acudido a la avenida del Ejército 67, donde un conductor ha perdido el control de su turismo, dañando otros tres vehículos estacionados en la acera antes de detenerse. El suceso ocurrió a las seis de la tarde, y las fuentes policiales apuntan a que el conductor está ileso.

El turismo accidentado quedó muy dañado y atravesado en la calzada, en el desvío, junto al túnel, que lleva a la rotonda de Os Castros. La Policía Local se ha visto obligada a cortar el ramal a la espera de una grúa que retire el turismo. En cuanto al conductor, recibió asistencia médica de una ambulancia, pero no fue trasladado.

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La calzada ha quedado llena de vidrios rotos, tanto el coche protagonista del siniestro como de los otros aparcados, que tendrá que retirar el servicio de limpieza viaria o los Bomberos, Se ignora la causa de la pérdida de control del vehículo.