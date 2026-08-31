The Rapants hace volar a la hostelería de María Pita y le mete un gol a los registros del Mundial

Actuación de The Rapants el pasado 11 de agosto en María Pita Patricia G. Fraga

Que los bares de María Pita y su entorno hacen su agosto en las Fiestas de María Pita es una evidencia que les permite a los empresarios prepararse y armarse con tiempo suficiente. Sin embargo, la sucesión de noticias positivas hace que el de 2026 vaya a ser un verano inolvidable, en volumen de trabajo y en facturación. Y también, sin lo que todo lo anterior hubiera sido posible, con un esfuerzo brutal por parte de quienes dieron servicio a tamaña demanda.

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La segunda estrella de España, y la Copa del Mundo en general, dejaron un reguero de euros en meses algo menos lucrativos como junio y julio. Fue solo en el caso de quienes apostaron por el fútbol y contrataron el pago por visión, que acabó por convertirse en el cobro por retransmisión. De hecho, los 11.000 asistentes a la pantalla gigante el día de la final, así como los duelos de cuartos y las semifinales, fueron un ensayo para la que se venía en agosto. Hoy, hecha buena parte de la contabilidad, puede decirse que la música le metió un gol al fútbol y agosto superó en facturación a ese histórico mes de julio.

Clásico

El Tequeño, con cuatro décadas de trayectoria en la plaza, se ha acostumbrado a navegar con velocidad de crucero por los desafíos: mantiene su plantilla de todo el año y una logística diferenciada entre pago y recogida de comida que obliga a los clientes a formar pacientemente en la cola. Javier Pastoriza, su propietario, define así la importancia del mes de agosto y los conciertos en la plaza: “Se cumplió el guion previsto y las sensaciones fueron tan buenas como el año pasado. La diferencia entre un evento y un día cualquiera en María Pita es de un 35% más de trabajo. En el caso concreto de mi negocio, las Fiestas de María Pita suponen un 25 por ciento de la facturación de todo el año”.

Además, a título personal destaca el pregón de Lucía Veiga, debido a la fuerte carga emocional. “Lo que más me gustó fue el maravilloso pregón de Lucía Veiga, hecho con mucho sentimiento hacia la ciudad. Fueron palabras que le salieron del alma”.

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Popular

Por su parte, The Breen’s Tavern se ha convertido en una de las elecciones preferidas por los turistas, y también por el público de mediana edad que busca lo generoso y asequible de sus raciones. Su posición le permite, también, ser uno de los ‘palcos’ con mejores vistas en las noches de música. “No ha sido una diferencia abismal, pero agosto ha sido mejor que el mes del Mundial”, reconoce Pablo Breen, su propietario. “Las dos primeras semanas son siempre buenas, y facturamos el doble que en una semana de invierno, frente al 50 por ciento del Mundial. También es cierto que nosotros tenemos mucha gente todo el año, así que es difícil multiplicar los resultados, porque ya tenemos un nivel alto de público siempre”, añade.

Si El Tequeño se arma como una formación militar, The Breen’s Tavern prepara una barra fuera a pleno rendimiento, bocadillos ya preparados para un ‘stop and go’, así como una gentileza que ya es un clásico: los pinchos frescos de sandía y piña a disposición de cualquier viandante.

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Debutante

Frente a dos clásicos de la plaza, a Marty le tocó debutar en las fiestas. Lo hizo con una terraza casi a reventar en cada noche, y con un servicio diferenciado entre peticiones de bebida y de comida. David Jaén, el responsable, está satisfecho con la experiencia, aunque con algún matiz. “Era nuestro primer verano y salió todo bien, aunque pensábamos que los conciertos duraban más”, lamenta sobre la hora de finalización de las actuaciones. No obstante, también apunta a que se superó el histórico mes del Mundial en cuestión de tres semanas.

Existe unanimidad a la hora de señalar las noches más importantes: el avión muradano de The Rapants, que hizo despegar a toda la hostelería y volar a más de 24.000 personas. Además, Luz Casal y el pregón; y Fillas de Cassandra también gustaron mucho a la caja del Breen’s Tavern, mientras que la larga tarde-noche de Los 40 Summer Live fue otra jornada exigente para El Tequeño.

Y así es cómo unas decenas de trabajadores fueron capaces de saciar la sed de diversión y los antojos para comer de más de 250.000 asistentes.