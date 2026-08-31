La reforma de San Andrés, en A Coruña, dejó a cero las infracciones de tráfico en esta calle

Tráfico en San Andrés Quintana

La reforma de San Andrés, concluida en febrero de 2025, inauguró un nuevo modelo de movilidad para esta arteria. Sin aparcamiento disponible, más allá de zonas de carga y descarga y plazas reservadas para personas con movilidad reducida, los viandantes duplican a los coches. Los aforos realizados en la vía por el Gobierno municipal ponen de manifiesto que San Andrés, tras su remodelación, ha dado paso al protagonismo peatonal.

Sin ir más lejos, la memoria de la Policía Local correspondiente al año 2025 pone de manifiesto que el cambio de costumbre en San Andrés es una realidad. Las infracciones denunciadas en Vía de Prioridad Vigilada (VPV), entre las que se encuentra esta vía, son del cero por ciento en la misma. Es decir, no se registró ningún incumplimiento por estacionar en doble fila, en el carril de circulación o por bloquear paradas de autobús. Algo que sí ocurrió en el resto de vías VPV, como la ronda de Outeiro, que encabeza el número de infracciones cosechadas, 1.311, lo que representa el 69,8% del total (1.877).

La segunda es Médico Rodríguez, con 292 (15,5%), seguida de Federico Tapia, con 222 (11,8%). Juan Flórez, con 50 infracciones, representa el 2,6% del listado, que se completa con la plaza de Galicia, con dos multas (0,10%). Así, San Andrés es la única que se establece en el 0,0%.

Aforos analizados

El Gobierno municipal analizó el aforo de San Andrés durante dos días, el 10 de junio y el 13 de junio. En el primero, un miércoles, 15.571 personas pasaron por la calle, frente a 7.135 vehículos. Es decir, más del doble.

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La franja horaria de 19.00 a 20.00 horas es la más transitada, con 1.576 peatones; le siguen la de 20.00 a 21.00 horas, con 1.408; la de 18.00 a 19.00, con 1.378; 12.00 a 13.00 horas, con 1.268; y 11.00 a 12.00, con 1.225. Además, el análisis también refleja cuál es la acera preferida de los viandantes: la del margen más próximo a los Cantones, con 8.561 personas, frente a las 7.010 de la acera próxima al Orzán.

En lo referido a los coches, de los 7.135 que circularon por San Andrés ese día, la franja horaria de 09.00 a 10.00 horas fue la más concurrida, con 484 vehículos. Por la tarde, el horario con más coches es el comprendido entre las 20.00 a 21.00, con 453 vehículos.

En el segundo día analizado, el 13 de junio, el dato recogido asciende hasta los 15.050 peatones, frente a los 6.089 coches. De 21.00 a 22.00 horas pasaron por la vía 1.224 peatones; de 20.00 a 21.00 horas, 1.182; de 19.00 a 20.00, 1.162; y de 12.00 a 13.00 horas, 970 personas. La quinta franja más concurrida fue la de 00.00 a 01.00 horas del sábado, con 961 viandantes. De nuevo, la acera próxima a los Cantones gana a la del Orzán, con 8.753 frente a 6.297.