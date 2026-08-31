Mickey Mouse, A Coruña y la F1 se fusionan en La Esquina de Pull&Bear

La Esquina de Pull&Bear Germán Barreiros

Cascos de Fórmula 1 (F1), Mickey Mouse y A Coruña, todo unido en La Esquina de Pull&Bear. La tienda temporal de la firma de Inditex estrenó este lunes su nueva colección semanal, dedicada al mundo de esta competición deportiva, pero con el personaje de Disney como protagonista.

'Disney X F1 by Pull&Bear' es el nombre de la colección, ya disponible en la web de la marca. Pero en La Esquina es posible hacerse con prendas exclusivas, como camisetas de 'Mickey Mouse A Coruña', 'Greetings from A Coruña' o 'A Coruña World Championship'. Incluso la Torre de Hércules interactúa con Mickey en los diseños.

Dentro de la tienda, la estética industrial y minimalista ha dado paso este lunes a la presencia de cascos de Fórmula 1 con orejas de Mickey.

En el cruce de la calle Ferrol con Rosalía de Castro, La Esquina abrió sus puertas el pasado 17 de agosto, cuando Pull&Bear cerró de forma provisional su tienda de la plaza de Lugo. La firma de Inditex variará el 'stock' de La Esquina cada semana, intercambiando colecciones de moda masculina y femenina. Además, habrá una selección específica de productos de otras tiendas para este establecimiento temporal.