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A Coruña

Los restaurantes coruñeses Cícero, La Esquina de Valentina y Cosecha 81 conquistan el Festival de la Luz

Cocineros de A Coruña, Boiro y Carballo llevaron sus propuestas gastronómicas a uno de los espacios más concurridos del festival celebrado este fin de semana en Boimorto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/08/2026 11:36
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víctor Rubio del restaurante Cícero
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La gastronomía de la provincia de A Coruña volvió a tener un papel protagonista en el Festival de la Luz 2026, celebrado este fin de semana en Boimorto. El Espacio Mahou se convirtió durante los días 29 y 30 de agosto en uno de los puntos de encuentro del festival, acogiendo diferentes showcookings abiertos al público de la mano de reconocidos cocineros gallegos.

Entre los protagonistas de esta edición estuvieron varios representantes de la gastronomía coruñesa, que trasladaron hasta Boimorto sus conocimientos, técnicas y propuestas culinarias para compartirlas directamente con los asistentes.

Desde A Coruña participaron Víctor Rubio, de Cícero; Nacho Moreira, de Concha y La Esquina de Valentina; y Marcelo Mato y Carolina Flórez, de Cosecha 81.

A ellos se sumaron Alfonso Rial, de Beltane Neotaberna, procedente de Boiro, y Xusto Posse y Marcos Silva, de Taberna O Lambón, desde Carballo.

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Xusto Posse y Marcos Silva

Los diferentes cocineros fueron mostrando ante el público sus propuestas y formas de entender la cocina, acercando el trabajo que realizan habitualmente entre fogones a un escenario diferente y especialmente concurrido como el Festival de la Luz.

Los showcookings permitieron a los asistentes conocer de primera mano recetas, técnicas y experiencias profesionales de los cocineros participantes.

Más allá de la elaboración de los platos, el formato ofreció la posibilidad de descubrir las historias y la filosofía que se encuentran detrás de algunos de los restaurantes y proyectos gastronómicos que forman parte del panorama culinario de la provincia de A Coruña.

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Alfonso Rial, de Beltane Neotaberna
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La cercanía con el público fue uno de los principales atractivos de estas demostraciones, que convirtieron la cocina en otro de los grandes puntos de encuentro dentro de la programación del festival.

El Espacio Mahou se consolidó así como un escaparate para poner en valor el talento gastronómico gallego y acercar al público el trabajo de profesionales que, día tras día, desarrollan sus proyectos en restaurantes de diferentes puntos de la provincia.

La participación de cocineros de A Coruña, Boiro y Carballo sirvió además para reivindicar la diversidad y el nivel de la gastronomía coruñesa, que continúa ganando protagonismo dentro de la escena culinaria gallega.

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