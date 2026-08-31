Los comerciantes despiden una notable Feria del Libro Antiguo de A Coruña: “Nesta cidade hai bastante amor pola lectura”
Varios libreros hacen balance de la edición de este año
Termina el verano y con él citas de obligada visita para los coruñeses como la Feria del Libro Antiguo y Ocasión, que llenó de literatura los jardines de Méndez Núñez desde el 14 de agosto hasta el pasado día 30. La de este año, para los tenderos, ha sido una buena edición, tal como resalta Daniel Blasco, de A Tobeira de Oza: “Nesta cidade hai bastante amor pola lectura e as librerías”.
“As feiras de Galicia sempre son boas, e a de A Coruña especialmente. Notamos moito o turismo doutras zonas de España, e tamén, a nivel personal, a humilde presencia que temos en redes, porque tivemos moita xente”, resume el librero. Sí matiza, en cualquier caso, que la feria, dividida en dos partes (“unha fronte ao Obelisco e outra máis agochada") dio resultados dispares entre los comerciantes. “Nós estivemos na parte agochada, e aí si que se notou un pouco a partires da segunda semana, que a cousa decaeu porque a xente non pasea tanto por aí”, asegura.
Respecto a libros en concreto, Blasco explica que A Tobeira vendió “moito ensaio galego e de temática histórica relacionado coa Guerra Civil e o franquismo”. También mucha narrativa: “Mentres teñas cousas boas vas vender”. Ayudó, en su opinión, que Viñetas desde o Atlántico estuviese cerca: “Ter a feira do cómic ao lado é como cando nunha rúa non hai ningún bar e logo hai varios. Nunca é competencia, senón que crea un ambiente e reúne máis xente”.
Como anécdota, este librero conoció en la feria al cómico Berto Romero. “Iba para o posto, pensando en recoller, e un feirante díxome que alguén que saía en ‘Buenafuente’ andaba por aí. Xusto mirei para atrás e vin que estaba Berto Romero. Caéme moi ben, gústame o que fai, e aínda que non son moi de pedir fotos pedínlla porque pensei que me serviría para subir algo divertido ás nosas redes”, comenta.
Por su parte, Santiago Navia, de la librería A Gata Tola, también opina que fue un buen año. “Había diferencia entre los que estábamos en la acera, en el primer tramo, y los que estaban un poco metidos para dentro, que dijeron que tuvieron un poco menos de ventas. Pero, en cuanto a gente, en los jardines siempre pasa gente, y hubo mucho público”, manifiesta.
En cuanto al catálogo, Navia bromea: “En nuestra feria, novedades no hay muchas, pero antigüedades siempre. Todos los años se ofrecen cosas nuevas, distintas”. Es el tercer año que la feria se celebra en esa nueva ubicación, pero no se decide sobre si le gusta más que la anterior: “Esta feria genera un flujo de gente y un ambiente muy festivo, y eso ayuda a vender”.