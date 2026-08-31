Las nuevas gradas de los Cantones ya están concluidas a la espera de instalarse sus asientos de madera

Gradas de los cantones German Barreiros

Las obras de los Cantones no han sentido el parón de agosto. Cada vez están más avanzada, y ya es posible ver la forma que tendrá el graderío que está llamado a ser uno de los elementos centrales de la nueva sala de estar de los coruñeses.

La estructura escalonada, semejante a una tarta de varios pisos, ya está cubierta de hormigón, a la espera de que se le añadan los detalles. En total son cuatro niveles que convierten el Obelisco en un pequeño auditorio, y que pronto estarán disponibles para el público, teniendo en cuenta la velocidad a la que avanzan los trabajos.

Todavía faltan los asientos de madera que aumentarán el confort y unificarán el aspecto del graderío con los otros bancos que ya se han instalado. Estas gradas se sitúan sobre la salida del parking subterráneo, igual que al otro lado se encuentra el ascensor de hormigón que tantas críticas ha suscitado en el PP. Su candidato, Miguel Lorenzo, ha prometido que, si gana las elecciones, lo derribará a pico y pala él mismo porque es un obstáculo visual, mientras que todavía no se ha pronunciado sobre las gradas.

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De esta manera, las obras de remodelación de los Cantones –está previsto que concluyan a finales de este año– van mostrando poco a poco su nueva imagen. Desde mediados de agosto es visible el espacio que ocupará el nuevo corredor vegetal que conectará la plaza de Mina con el Cantón Pequeño, separando la acera de la calzada.

Se trata de un recorrido ajardinado de más de cien metros que sumará especies arbustivas variadas entre la calle Arévalo y el callejón de San Blas. Con esta actuación se ganan, de nuevo, zonas verdes que no existían hasta ahora. A principios del mes pasado se abrió de forma parcial el carril bici que conectará la plaza de Mina con el entorno de la Autoridad Portuaria, un recorrido de aproximadamente 650 metros que se completará en los próximos meses.

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También está a punto de concluirse el relleno de la plaza de Mina, donde se va a instalar un banco exterior circular, que en arquitectura se denomina exedra, como uno de los nuevos hitos de los Cantones. A medida que la obra avanza, también lo hace la impaciencia por verla concluida. Se trata, sin duda, de la obra más importante llevada a cabo por Inés Rey.