Las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña abren su inscripción para el curso 2026-2027

Curso de natación en A Coruña El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña abrirá este martes 1 de septiembre, a las 8.00 horas, el plazo para solicitar una de las 1.140 plazas disponibles en las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) para el curso 2026-2027. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el lunes 7 de septiembre a las 23.59 horas.

Las Escuelas Deportivas Municipales constituyen uno de los principales programas del Ayuntamiento para fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable entre la ciudadanía. La programación está dirigida a personas de diferentes edades, con actividades adaptadas tanto para niños y niñas a partir de 6 años como para mayores de 65 y de 80 años.

La oferta para el próximo curso incluye una amplia variedad de disciplinas deportivas. Entre ellas se encuentran natación, atletismo, bádminton, boxeo, esgrima, judo, tenis, pádel, patinaje artístico, waterpolo y escalada.

También se ofrecen actividades como aikido, bujutsu, gimnasia, yoga, pilates, marcha nórdica, zumba, baile, mantenimiento y tonificación, entre otras propuestas.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que el objetivo de este programa es facilitar que personas de todas las edades puedan incorporar el deporte a su vida cotidiana mediante una oferta «amplia, accesible y distribuida por diferentes instalaciones de la ciudad».

Vázquez subrayó además el papel del deporte como «herramienta de convivencia, socialización y promoción de una vida activa» y recordó que la alcaldesa, Inés Rey, situó ya en 2019 la promoción del deporte como una de las líneas estratégicas de su Gobierno.

Las actividades se desarrollarán tanto en instalaciones deportivas gestionadas directamente por el Concello como en el Complejo Deportivo Municipal de San Diego y la Piscina Municipal de San Amaro.

La programación llegará también a diferentes barrios y equipamientos deportivos de la ciudad, entre ellos Riazor, la Ciudad Deportiva de La Torre, Barrio de las Flores, Los Rosales, Novo Mesoiro, Sagrada Familia, San Francisco Javier y la Casa del Agua.

Cada persona podrá presentar una única solicitud, en la que podrá escoger un máximo de dos actividades por orden de preferencia.

Si obtiene plaza en la primera opción, la segunda quedará automáticamente anulada. En caso de presentar varias solicitudes para una misma persona, el Ayuntamiento únicamente tendrá en cuenta la última registrada.

Las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través del formulario habilitado en la Sede Electrónica del Concello, al que se puede acceder desde la página web municipal de Deportes.

Entre los criterios establecidos para la adjudicación de las plazas se encuentra el empadronamiento en A Coruña, además de la situación de la persona solicitante respecto a su inscripción previa en alguna actividad de las Escuelas Deportivas Municipales.

Una vez cerrado el plazo de solicitud, el calendario previsto continuará con la publicación de la lista provisional de solicitantes el 9 de septiembre. Las personas interesadas podrán corregir posibles errores hasta el día 11.

La lista definitiva se publicará el 14 de septiembre y, si fuera necesario, el sorteo para adjudicar las plazas se celebrará el 15 de septiembre a las 9.00 horas.

La relación de personas admitidas y las listas de espera se harán públicas el 16 de septiembre. Posteriormente, el período de matrícula para quienes hayan obtenido plaza permanecerá abierto del 21 al 28 de septiembre.

Toda la información sobre el proceso de inscripción y las plazas disponibles podrá consultarse en la página de Deportes Coruña y en los tablones de anuncios de las instalaciones deportivas municipales. También se podrá solicitar información a través del teléfono municipal 010.