La Universidad de A Coruña modifica su equipo de gobierno

Una reunión del Consello de Goberno de la UDC, en el Rectorado Cedida

Muchos son los cambios que afronta a partir de este nuevo curso la Universidad de A Coruña. Tras la guerra abierta con la Xunta, después de que la administración autonómica desvelase que la institución académica coruñesa tenía un remanente negativo en su tesorería de 19 millones de euros, y le instaba a "mostrar máis transparencia", a partir de enero se le suma un nuevo reto añadido: acoger el primero de los cursos de la descentralización del grado de Medicina. Todo ello, eso sí, lo hará con cambios en su equipo de gobierno, después de que el rector, Ricardo Cao, firmase en la mañana de este lunes los nuevos nombramientos correspondientes a los cuatro Vicerrectorados y a la Gerencia. Esta organización, que será efectiva desde este martes, 1 de septiembre, cuando los nuevos titulares tomen posesión, permitirá, según la entidad, "afrontar con maior fortaleza e novo impulso a segunda parte do mandato, coa vista posta no 2030".

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En este sentido, la principal novedad será la creación de el Vicerrectorado de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial. Esta nueva área nace con la vocación de situar en el centro de la acción de gobierno la planificación del uso de las tecnologías digitales, sobre todo, el uso de la inteligencia artificial. "O obxectivo é abordar este reto desde unha dobre perspectiva: por unha banda, como administración pública que debe mellorar continuamente os seus procesos e servizos; e, por outra, como universidade comprometida coa xeración de novo coñecemento científico e tecnolóxico e coa súa transmisión á sociedade", comentan desde la UDC.

Así, la nueva estructura contempla también una ampliación de competencias del actual Vicerrectorado del campus de Ferrol, que pasará a denominarse Vicerrectorado Campus de Ferrol, Igualdad y Responsabilidad Social, integrando en un mismo ámbito políticas de cohesión territorial, igualdad, inclusión, cooperación y compromiso social.

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Nueva composición

Al frente del nuevo Vicerrectorado de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial estará Laura Castro Souto, ingeniera en Informática y doctora en Computación, ambas titulaciones por la Universidad de A Coruña. Es docente en el grado en Ingeniería Informática de la UDC e investigadora en el grupo de Ciudadanía Digital. Bruno Casal Rodríguez, doctor en Economía por la UDC y profesor titular en el departamento de Economía, donde imparte materias del área de Hacienda Pública, ocupará el Vicerrectorado de Economía y Planificación Estratégica. Luis Hervella Nieto, doctor y profesor titular de Matemática Aplicada en la facultad de Informática e investigador del grupo M2Nica (Modelos y métodos numéricos en ingeniería y ciencias aplicadas) será el titular del Vicerrectorado de Profesorado.

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Alsira Salgado Don, doctora y profesora permanente laboral de Ciencias y Técnicas de la Navegación en la Escuela Técnica Superior de Náutica, asumirá el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. María Hernández García, doctora en Derecho y letrada en el Ayuntamiento de A Coruña, será la nueva responsable de la Gerencia. Continúan al frente de sus áreas completando el equipo rectoral: Moisés Canle, vicerrector de Titulaciones e Internacionalización; Jerónimo Puertas, vicerrector de Investigación y Transferencia; Marta García, secretaria general; Cristina Naya, vicerrectora de Divulgación, Cultura e Deporte; Sonia Vázquez, vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad; y Ana Ares, vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdad y Responsabilidad Social.