La Subdelegación de A Coruña cambia de manos

Obdulia Taboadela, Julio Abalde y Pedro Blanco en la Delegación del Gobierno Quintana

Hoy se oficializó el traspaso de la Subdelegación del Gobierno que pasa de Julio Abalde a Obdulia Taboadela, en un acto que presidió el delegado del Gobierno, Pedro Blanco. Taboadela, que ya había sido subdelegada en 2004, asumirá en los próximos días las funciones que le corresponden. Mientras tanto, Abalde se dispone a disfrutar de su jubilación, tras haber cumplido los 70 años.

El subdelegado saliente hizo un repaso de su año al frente de la Subdelegación que asegura que ha sido "una etapa corta pero muy intensa. Si tengo que resumirlo, diré que no fue un mandato de despacho". Y recuerda que visitó el 50% de los municipios de la provincia.

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Abalde repartió agradecimientos y reconocimientos, pero muy especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que consiguieron, asegura que eventos muy complicados, como el eclipse, se desarrollaran sin sobresaltos.

El ya exsubdelegado del Gobierno, que durante gran parte de su carrera fue profesor y rector de la Universidad, asegura que no tiene planes para su jubilación, y que se limitará a disfrutar de un merecido descanso y atender a su familia, algo para lo que no siempre le han dejado tiempo sus obligaciones.