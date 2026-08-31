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A Coruña

Inés Rey, sobre la postura del BNG: "Espero que reflexionen sobre a dónde quieren llegar"

La alcaldesa mantiene su postura de "diálogo permanente" tras la 'ruptura' por parte de los nacionalistas

Lara Fernández
Lara Fernández
31/08/2026 14:51
Avia Veira e Inés Rey
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, dio inicio este lunes al nuevo curso político marcado por la ruptura del acuerdo por parte del BNG con los socialistas. "El Gobierno municipal no cambió de postura y no lo ha hecho desde 2019, cuando llegamos con la premisa del diálogo y de los intereses de A Coruña por delante de cualquier otro interés partidista", indicó. 

Para reforzar esta idea de diálogo y coordinación, la regidora hizo ilusión a "todos los asuntos aprobados en plenos y los acuerdos y actuaciones hechas". Así, dijo, "cuando los políticos anteponemos los intereses de la ciudad, las cosas salen", en contraposición con "quien tenga otros intereses personales o partidistas", que tendrán que "explicarlos". 

El diálogo "permanente" está abierto, añadió Rey, "a todas las fuerzas políticas, que son dos, aunque el BNG es socio preferente y con el que coincidimos en muchos puntos". La nacionalista Avia Veira, no obstante, anunció el pasado 21 de julio que daba el acuerdo por roto, tanto el presupuestario como el de la investidura. Y la alcaldesa expresó este lunes que espera que "hagan una reflexión sobre a dónde quieren llegar y hasta qué punto están dispuestos a sacrificar los intereses y el bienestar de la ciudadanía por eventuales intereses partidistas o electorales en los que no entro".

No es la primera vez que el BNG anuncia la ruptura de un acuerdo. En 2024 también anunciaron que no llegarían a un acuerdo con el PSOE para aprobar los presupuestos de 2025 porque no había cumplido su parte del acuerdo. La respuesta del Gobierno local fue aprobarlo en solitario gracias a una cuestión de confianza y en 2026 volvieron a llegar a un acuerdo para votar los presupuestos. Ahora, el BNG se siente “descolgado” de estos pactos.

Avia Veira, edil del BNG, durante la rueda de prensa

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