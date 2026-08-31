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A Coruña

Inés Rey, sobre el diseño de la intermodal: "Si hubiese que rectificar, eso le corresponde a otros"

La alcaldesa se desmarca de la polémica pero ve positivo que el debate gire "en torno a si es más bonita o fea"

Dani Sánchez
Dani Sánchez
31/08/2026 13:51
Obras intermodal en la avenida del ferrocarril
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El polémico resultado de las fachadas de la futura intermodal de A Coruña ha sido en las últimas semanas objeto de debate en la opinión pública. Incluido en María Pita. El propio concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, calificaba de "terrorífica" la fachada lateral de la infraestructura y lamentaba la ocasión perdida para mejorar una parte que "ya estaba destrozada por el edificio donde estuvo Camelot Park". En cualquier caso, aunque a la alcaldesa simplemente le parecen "opiniones", considera que en ningún caso le corresponde al Ayuntamiento enmendar el error: "Si hubiese que rectificar algo, eso le corresponde a otras administraciones (Xunta y el Adif)", comentó en la mañana de este lunes en referencia a las críticas sobre el diseño de la estación.

Obras intermodal en la avenida del ferrocarril

Las marquesinas azules ocultan la fachada lateral de la intermodal

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En este sentido, la alcaldesa recordó que, a su llegada María Pita, el proyecto "estaba bloqueado" y que fueron el propio Gobierno autonómico y el administrador de infraestructuras ferroviarias los encargados de ejecutar el plan y, de esta forma, de "garantizar que se cumplan los requisitos estéticos". Tal y como recordó Díaz Gallego, los proyectos de la estación de tren en base a la Ley del Sector Ferroviario se consideran de interés general y dependen íntegramente del Adif. No obstante, el Ayuntamiento sí pudo emitir un informe sobre su adecuación a los estudios informativos previos, aunque estos nunca se llegaron a realizar y, por ello, no se sometió a exposición pública.

Una persona accede al parking de la estación provisional de tren de A Coruña

El polémico diseño de la intermodal se modificó para ampliar el aparcamiento

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Aun así, la regidora considera positivo que el debate gire "en torno a si es más bonita o más fea". Según Rey, "por fin se está viendo el resultado del Gobierno local, poniendo de acuerdo la voluntad de todas las administraciones. El Ayuntamiento invirtió un total de 14 millones de euros en los acceso y la reurbanización de los barrios del entorno de la intermodal.

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Los arquitectos dudan de que la nueva estación garantice la intermodalidad

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