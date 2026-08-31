El incendio de un colchón agrava el estado del mural hiperrealista de San Pedro de Mezonzo

El mural de Sekone y Neoleo Javier Alborés

El viaducto de Cuatro Caminos, bajo Alfonso Molina, tiene, desde 2008, un mural hiperrealista realizado por los artistas Sekone y Neoleo. Estos, con el permiso del Ayuntamiento, inmortalizaron a tres ancianos de la zona, cuya imagen todavía perdura, aunque cada vez más desgastada por el paso del tiempo, las condiciones meteorológicas y, ahora, el incendio de un colchón.

Fuentes de los Bomberos de A Coruña explican que fue el pasado jueves por la noche cuando ardió el colchón, que pertenecía a una persona que dormía en el lugar, frente a la iglesia de San Pedro de Mezonzo. Las consecuencias del fuego son visibles en el mural, en el que se puede ver una mancha negra producida por la humareda.

El deterioro de esta obra de los artistas locales ya fue objeto de debate hace años. En 2017, durante el mandato de la Marea Atlántica, el Partido Popular exigió que se rehabilitase y calificó su estado, por aquel entonces, de “preocupante”. Sin embargo, desde el Gobierno local sostuvieron que todavía estaban “a tiempo de restaurarlo antes de que sea demasiado tarde”.

El Ayuntamiento puso en marcha en 2021 una Oficina Virtual del Grafiti (OVG) que se encarga de limpiar las pintadas e identificar por la grafología a los autores. Pero, en 2024, anunció que se incluiría en un contrato la elaboración de un catálogo de “muros libres” que servirían como soporte a grafitis, auténticos lienzos urbanos para que los grafiteros pasen de ser vándalos a artistas callejeros.

Justo un par de años antes, en 2022, el artista Diego As pintó un mural en As Lagoas. El Ayuntamiento de A Coruña se encontraba detrás de esta iniciativa que buscaba fomentar la creación de murales artísticos en diferentes calles para contribuir a la difusión del arte urbano y dotar de belleza a la ciudad.

El realismo es un habitual en la obra del autor, que trabaja con spray y plástico y suele basarse en fotografías hechas por él mismo o por otros artistas. Así, representó a las figuras de Neptuno y Hércules enfrentadas, una temática muy relacionada con la ciudad, conectando el mar y la mitología.

De esta forma, el Ayuntamiento tiene en mente, desde hace años, convertir las calles de A Coruña en un ‘museo al aire libre’, favoreciendo el desarrollo de artistas de una forma legal. No obstante, la obra de Sekone y Neoleo cada vez se deteriora más, y el incendio de un colchón ha sido el último episodio que ha dejado mancha en su pintura.