Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El incendio de un colchón agrava el estado del mural hiperrealista de San Pedro de Mezonzo

Lara Fernández
Lara Fernández
31/08/2026 04:40
El mural de Sekone y Neoleo
El mural de Sekone y Neoleo
Javier Alborés
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El viaducto de Cuatro Caminos, bajo Alfonso Molina, tiene, desde 2008, un mural hiperrealista realizado por los artistas Sekone y Neoleo. Estos, con el permiso del Ayuntamiento, inmortalizaron a tres ancianos de la zona, cuya imagen todavía perdura, aunque cada vez más desgastada por el paso del tiempo, las condiciones meteorológicas y, ahora, el incendio de un colchón.

Fuentes de los Bomberos de A Coruña explican que fue el pasado jueves por la noche cuando ardió el colchón, que pertenecía a una persona que dormía en el lugar, frente a la iglesia de San Pedro de Mezonzo. Las consecuencias del fuego son visibles en el mural, en el que se puede ver una mancha negra producida por la humareda.

El deterioro de esta obra de los artistas locales ya fue objeto de debate hace años. En 2017, durante el mandato de la Marea Atlántica, el Partido Popular exigió que se rehabilitase y calificó su estado, por aquel entonces, de “preocupante”. Sin embargo, desde el Gobierno local sostuvieron que todavía estaban “a tiempo de restaurarlo antes de que sea demasiado tarde”.

El Ayuntamiento puso en marcha en 2021 una Oficina Virtual del Grafiti (OVG) que se encarga de limpiar las pintadas e identificar por la grafología a los autores. Pero, en 2024, anunció que se incluiría en un contrato la elaboración de un catálogo de “muros libres” que servirían como soporte a grafitis, auténticos lienzos urbanos para que los grafiteros pasen de ser vándalos a artistas callejeros.

Justo un par de años antes, en 2022, el artista Diego As pintó un mural en As Lagoas. El Ayuntamiento de A Coruña se encontraba detrás de esta iniciativa que buscaba fomentar la creación de murales artísticos en diferentes calles para contribuir a la difusión del arte urbano y dotar de belleza a la ciudad.

El realismo es un habitual en la obra del autor, que trabaja con spray y plástico y suele basarse en fotografías hechas por él mismo o por otros artistas. Así, representó a las figuras de Neptuno y Hércules enfrentadas, una temática muy relacionada con la ciudad, conectando el mar y la mitología.

De esta forma, el Ayuntamiento tiene en mente, desde hace años, convertir las calles de A Coruña en un ‘museo al aire libre’, favoreciendo el desarrollo de artistas de una forma legal. No obstante, la obra de Sekone y Neoleo cada vez se deteriora más, y el incendio de un colchón ha sido el último episodio que ha dejado mancha en su pintura.

Mural en honor a Pucho Boedo, ayer, en O Ventorrillo

Un Pucho Boedo 'a lo grande' no se quiere perder las fiestas de O Ventorrillo, en A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El mural de Sekone y Neoleo

El incendio de un colchón agrava el estado del mural hiperrealista de San Pedro de Mezonzo
Lara Fernández
Blanca González, en la farmacia que lleva su nombre en la calle Orillamar

Blanca González, farmacéutica: “Hay pacientes que necesitan una dosis de Ozempic de mantenimiento ”
Lucía Crujeiras
Ranas pintadas en el suelo, en el entorno del CEIP Fernández Latorre

El otro semáforo en verde para los peatones crece en los colegios de A Coruña
Dani Sánchez
Tráfico en San Andrés

La reforma de San Andrés, en A Coruña, dejó a cero las infracciones de tráfico en esta calle
Lara Fernández