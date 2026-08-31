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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 31 de agosto, en A Coruña, en las Fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/08/2026 03:17
Hasta finales del mes de agosto, coruñeses, gallegos y turistas podrán encontrar tesoros, libros difíciles de encontrar y joyas ocultas a la vista del ojo menos ávido
Hasta finales del mes de agosto, coruñeses, gallegos y turistas podrán encontrar tesoros, libros difíciles de encontrar y joyas ocultas a la vista del ojo menos ávido
Carlota Blanco
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Tras un mes de actividades culturales, musicales y deportivas, las Fiestas de María Pita tocan su fin este lunes 31 de agosto, cuando aún se podrá disfrutar de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, en su tradicional horario de 10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00, en los jardines de Méndez Núñez.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Mercedes Peón emocionó a los coruñeses en el segundo día de 'Noites de María Pita', con un recital con el folclore gallego por banderaVer más imágenes

En el marco de las fiestas surgieron algunas exposiciones que pueden visitarse hasta el 27 de septiembre: 

En la Casa Museo Casares Quiroga: 'Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston', por el artista José Pablo García

En la Casa Museo María Pita: 'Stons' de Xulia Pisón.

Galería

'Stons', la exposición de Xulia Pisón en imágenes

La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son ArtistasVer más imágenes

En la Casa Museo Picasso: 'Troubs e Edmond Baudoin: Humanos. A Roya é un río'  

En la Casa de las Ciencias: 'Eclipse de Viñetas', dentro del programa Viñetas desde o Atlántico.

Y como colofón, el Flores Rock que se celebrará el viernes 04 y sábado 05 de septiembre en el barrio de las Flores. El festival contará con conciertos de: Ewaric, OnzaKaos UrbanoNon ServiumMar de FondoLamatumbá,  Peter PunkCollón de LolaMoonshine Wagon, Penitence in DarknessTrue MountainsDakidarríaThe Lizards y Ángelus Apátrida.

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