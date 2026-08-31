¿Qué hacer hoy, 31 de agosto, en A Coruña, en las Fiestas de María Pita?

Hasta finales del mes de agosto, coruñeses, gallegos y turistas podrán encontrar tesoros, libros difíciles de encontrar y joyas ocultas a la vista del ojo menos ávido Carlota Blanco

Tras un mes de actividades culturales, musicales y deportivas, las Fiestas de María Pita tocan su fin este lunes 31 de agosto, cuando aún se podrá disfrutar de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, en su tradicional horario de 10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00, en los jardines de Méndez Núñez.

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En el marco de las fiestas surgieron algunas exposiciones que pueden visitarse hasta el 27 de septiembre:

En la Casa Museo Casares Quiroga: 'Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston', por el artista José Pablo García.

En la Casa Museo María Pita: 'Stons' de Xulia Pisón.

Galería 'Stons', la exposición de Xulia Pisón en imágenes Ver más imágenes

En la Casa Museo Picasso: 'Troubs e Edmond Baudoin: Humanos. A Roya é un río'

En la Casa de las Ciencias: 'Eclipse de Viñetas', dentro del programa Viñetas desde o Atlántico.

Y como colofón, el Flores Rock que se celebrará el viernes 04 y sábado 05 de septiembre en el barrio de las Flores. El festival contará con conciertos de: Ewaric, Onza, Kaos Urbano, Non Servium, Mar de Fondo, Lamatumbá, Peter Punk, Collón de Lola, Moonshine Wagon, Penitence in Darkness, True Mountains, Dakidarría, The Lizards y Ángelus Apátrida.