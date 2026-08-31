Juan Acuña (i) en el sorteo de campos del Real Sociedad-Deportivo de la temporada 1949-50 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, A Coruña lloró la muerte del mítico portero del Deportivo, Juan Acuña, uno de los deportivistas más destacados y conocidos por todos; hace 50 años, en 1976, apareció en el parque de Santa Margarita un joven de 16 años muerto tras ser apuñado; hace 75 años, en 1951, Francisco Franco visitó y recibió un homenaje en el campamento de Gandarío y hace 100 años, en 1926, la Grande Obra de Atocha celebró su tercer aniversario.

Portada de El Ideal Gallego del 31 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años |Pesar en A Coruña por la muerte del mítico portero del Depor, Juan Acuña

En la tarde de ayer, los deportivistas recibían una dura noticia. El mítico Juan Acuña, “Xanetas”, falleció en el Juan Canalejo, donde estaba ingresado desde que hace unas semanas, en una caída fortuita, se rompiera la cadera. Este contratiempo provocó que Acuña no pudiera hacer el saque de honor de la duodécima edición del trofeo que lleva su nombre.

Juan Acuña fue uno de los deportivistas más destacados de la historia, y su nombre, su vida, su trayectoria y sus míticas salidas a los pies de los delanteros rivales son conocidas por todos los deportivistas, incluso por los más jóvenes. Comenzó su carrera como guardameta en el año 1937, vistiendo la camiseta del “Eureka” desde donde daría el salto al Deportivo pocos meses después.

Portada de El Ideal Gallego del 31 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Un joven muere apuñalado en el parque de Santa Margarita

Un joven de 16 años apareció muerto, apuñalado en el abdomen, en el Parque de Santa Margarita. A las diez horas del domingo, último, la Jefatura superior de Policía recibió una llamada telefónica de un coruñés que paseaba por aquel lugar, en la que anunciaba haber visto el cuerpo de un individuo al parecer muerto en las proximidades del anfiteatro del Parque. Inmediatamente, inspectores de la BIC se trasladaron al mencionado monte, y poco después se constituía allí también el Juzgado de Instrucción número 2, de guardia.

Realizada una primera inspección ocular, se observó que el joven yacía muerto, tendido en posición de cúbito supino y estirado. El médico forense apreció una herida de arma blanca a la altura del ombligo.

Portada de el Ideal Gallego del 31 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Francisco Franco de visita en el campamento de Gandarío

El Caudillo de España ha querido que su primera visita a la llegada a Galicia, fuese para lo más granado de la Patria: para sus juventudes. En el recorrido que realizó en la tarde de ayer por el campamento “Francisco Franco”, de Gandarío, en el festival artístico-gimnástico que se realizó en su honor, durante su discurso y a la terminación del acto, cuando emprendía el regreso al Pazo, su ancha sonrisa expresaba la satisfacción que le producía aquella comunidad de ideas y sentimientos con los futuros rectores de la vida nacional, con los hombres del mañana.

Franco en Gandarío, frente a la bella ría sadense, proclamó, una vez más, que lo militar junto a lo religioso constituyen los dos únicos modos serios y enteros de comprender la vida.

Portada de El Ideal Gallego del 31 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La Grande Obra de Atocha celebra su tercer aniversario

Brillantes resultaron los actos celebrados en la Grande Obra de Atocha con motivo del tercer aniversario de la inauguración de esta benemérita institución. La concurrencia fue numerosísima.

Dijo la raisa de comunión el Sr. Pardal que también tuvo a su cargo los fervorines. Ofició la solemne don Jesús Castro Maseda, ayudado por los señores de Manuel y Senín.

S.D.M. quedó de manifiesto hasta el ejercicio de la tarde, en los cuales el Santísimo fue llevado procesionalmente hasta el Salón del Trono, donde se verificó la renovación de la Entronización del Corazón de Jesús, siguiendo después la bendición de los nuevos locales. La parte musical estuvo a cargo del coro del establecimiento.