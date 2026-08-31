El Sellier Film Festival regresa este año con homenajes a Lugosi, Mel Brooks y Fernando Arenas

Fernando Arenas Quintela será homenajeado con el premio Sellier Archivo El Ideal Gallego

El año pasado sufrió un impasse por motivos personales, pero este 2026 regresará el Sellier Film Festival al calendario cultural coruñés. El evento, que permite viajar en el tiempo para vivir el cine de manera única, en soporte fílmico, volverá el mes de diciembre, en principio del 5 al 8.

Su director, Ignacio Benedetti, explica que el certamen aún se encuentra en una fase “prematura”, pero sus líneas principales ya están esbozadas, mientras se siguen sondeando posibilidades que redondeen la clásica cita con el cine en este soporte, que ya va por su novena edición.

Se mantiene, por ejemplo, la persona homenajeada que se preveía en 2025. De este modo, el premio Sellier rendirá tributo a la figura de Fernando Arenas Quintela que, pese a ser conocido por A Coruña por su faceta librera, también tenía devoción por el soporte audiovisual. “Se mantiene el premio a Arenas, como introductor del sistema de cine ‘Single-8’ en Galicia”, apunta Benedetti sobre un formato que también se conoció como ‘Super-8 japonés’. “Pondremos alguna película suya seleccionada de A Coruña en los años 60-70, que sale hasta Cela, son documentos muy curiosos”, comenta con una sonrisa Benedetti sobre estas piezas audiovisuales en las que también sale otro premio Nobel como Mario Vargas Llosa en la ciudad coruñesa.

A pesar de estar todavía en una fase inicial, el festival contempla ya otros dos homenajes. Uno a Mel Brooks, con motivo de su centenario (el célebre guionista y actor estadounidense celebró su 100 cumpleaños el pasado 28 de junio). El otro, a Bela Lugosi, con motivo del 70 aniversario de su muerte. El tributo a Lugosi tiene una curiosidad y es que en la edición que no se pudo celebrar en 2025 estaba contemplada la proyección de ‘Ed Wood’, la cinta de Tim Burton que le valió el Oscar a Martin Landau por, precisamente, su papel como Bela Lugosi. “Vamos a poner muchas películas clásicas de Lugosi, pero mantenemos ‘Ed Wood’ también”, apunta Benedetti.

Otro aspecto que mantendrá son las clásicas animaciones que preceden a las proyecciones de las películas. En esta ocasión, la intención es “que sean de terror, o de tragicomedia”. De este modo, habrá alguna de Tex Avery que gira en torno a esta temática, pero también otras de Chuck Jones o de Disney. “Habrá varias animaciones clásicas de los años 30 y 40 de terror”, comenta Benedetti, que recuerda que el festival se lleva a cabo sin ningún tipo de subvenciones públicas.