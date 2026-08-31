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Aparcamientos precintados en Concepción Arenal por el rodaje de Clanes
A Coruña

El rodaje de 'Clanes' vuelve a las calles de A Coruña con sorpresa para los conductores

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/08/2026 10:51

Los vecinos y conductores de la ciudad se han encontrado esta mañana de lunes con varios aparcamientos precintados en la calle Concepción Arenal debido a los trabajos relacionados con el rodaje de la serie 'Clanes', la producción de Vaca Films protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas. 

Los conductores que estos días circulen por la zona de Cuatro Caminos deben prestar especial atención a la señalización. La presencia de vehículos de producción, equipos técnicos y personal necesario para las grabaciones obliga a disponer de espacio en la vía pública. Como consecuencia, los conductores disponen temporalmente de menos plazas libres para estacionar en esta zona de A Coruña.

La producción de 'Clanes' ya ha utilizado diferentes localizaciones de A Coruña como fue el puerto de Oza o zonas de Sada y Oleiros además de otros lugares de Galicia para recrear los escenarios de la ficción. 

La serie gira en torno al mundo del narcotráfico y las relaciones entre diferentes organizaciones y esta será la tercer y última temporada. 

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