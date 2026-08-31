El otro semáforo en verde para los peatones crece en los colegios de A Coruña

Ranas pintadas en el suelo, en el entorno del CEIP Fernández Latorre Quintana

Si hay un aspecto que ha caracterizado el mandato de Inés Rey y que siempre ha defendido como uno de los puntos fuertes de su Gobierno es, sin duda, haber marchado a la vanguardia de la peatonalización. En los colegios de la ciudad, no obstante, quedó consagrado este punto seis años antes de que la alcaldesa tomase posesión en María Pita. En 2013, nacía la Asociación de Niños Caminantes por un Ambiente Sostenible (Ancas), un proyecto municipal con la colaboración de Stop Accidentes para impulsar la movilidad sostenible y convertir al peatón –sobre todo en el caso del menor de edad– en el verdadero protagonista de la seguridad viaria. Esta iniciativa marcó los itinerarios seguros con dibujos de ranas en la acera para que los niños no se perdieran y, al mismo tiempo, pudiese funcionar como punto de encuentro para los propios menores. Este otro semáforo en verde para el peatón, trece años después de su creación, se multiplica en los colegios de A Coruña en un contexto en el que reforzar la seguridad se ha vuelto más necesaria que nunca.

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Así lo reflejan los datos de la Policía Local del año pasado. En total, un 11% de las personas atropelladas en 2025 eran menores de edad (nueve heridos leves y uno grave). Es decir, un 4% más de los arrollados en 2023 (siete) y el doble de los heridos el curso anterior, 2024, con solo cinco heridos a causa de algún atropello. A día de hoy, más de una veintena de centros escolares de Primaria cuentan con estos caminos seguros, es decir, casi un 70% del total. “Las ‘ranas’ señalizan puntos de encuentro, una ruta segura y de vital importancia para que las familias se animen a ir andando al colegio y, los padres que no pueden acompañar a sus hijos, que puedan estar tranquilos”, explica la delegada en Galicia de Stop Accidentes, Jeanne Picard.

Hace más de un cuarto de siglo que Picard perdió a su hijo de 33 años como consecuencia de una embestida de un conductor ebrio que circulaba en sentido contrario en la vía rápida del Barbanza. Azotada por la tragedia, Picard comenzó una lucha por aquellas “víctimas olvidadas” a causa de los accidentes de tráficos. Es mismo año crea Stop Accidentes, una organización sin ánimo de lucro que ha resultado clave para implementar nuevas reformas legislativas y campañas de concienciación para evitar la indiferencia de la clase política ante las catástrofes en las múltiples carreteras de todo el país.

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Una ciudad para caminar

Tal y como recuerda la delegada de Stop Accidentes, la seguridad vial no es solo prevenir accidentes, también es facilitar zonas seguras, sobre todo, en zonas donde transitan niños, como los parques o los centros educativos de la ciudad. “Nosotros con este proyecto lo que queríamos era quitar el coche de las entradas de lo colegios. A Coruña es para caminar. Un niño que camina, llega con más ganas al colegio. Y esto, tiene que poder hacerlo de forma segura”, comenta la delegada en la comunidad gallega de Stop Accidentes.

La iniciativa vial está presente en casi un 70% de los colegios de la ciudad y en varios del área metropolitana

En su momento, decidieron que la fase piloto del proyecto comenzaría por el CEIP Concepción Arenal. “Lo escogimos porque es un colegio que está muy rodeado de tráfico. Ahí entran muchos coches desde Alfonso Molina, por la calle Caballeros, por eso había que cuidarlo mucho”, incide Picard. Así, se elaboraron nueve rutas que convergen en el centro educativo de Cuatro Caminos, quienes cifran en un 90% los alumnos que se desplazan a pie desde la implantación de esta medida. Una iniciativa que también propició la peatonalización de la vecina calle Alcalde Marchesi: “Esto nos valió para transformar por completo la calle, ya nadie se acuerda de Alcalde Marchesi con coches aparcados y demás. Ha sido todo un éxito”, dice.

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Gracias a la buena voluntad, muchos son los colegios que se han sumado a este proyecto. A decir verdad, muy poco son los coruñeses que no han pisado alguna de estas ‘ranas’ verdes en las calles de la ciudad. Sin embargo, a lo largo de los años muchos de esos anfibios pintados se han deteriorado a consecuencia de las obras o el mal tiempo. Uno de esos casos es el del CEIP Fernández Latorre, que con motivo de la reciente señalización y renovación de calles y vallados, el Ayuntamiento también renovará y ampliará el sistema de ‘ranas’ en el entorno escolar. Esta iniciativa, además, se extendió en los últimos años a colegios del área metropolitana. “Hemos estado en Cambre y Sada, por ejemplo, y ahora estamos en Culleredo. Ojalá algún día podamos llegar a todos los colegios de la comarca coruñesa”, sentencia Jeanne Picard.