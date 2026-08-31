El gran pulmón verde de A Coruña recupera su esplendor antes de cumplir medio siglo de vida

El concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín, junto a la alcaldesa, Inés Rey Quintana

El parque de Santa Margarita, el gran pulmón verde en el corazón de A Coruña, se inauguró el 15 de julio de 1977. Ahora, a punto de cumplir medio siglo de vida, el Ayuntamiento da por finalizadas las obras de remodelación y actualización que han afectado a casi 80.000 metros cuadrados de superficie.

La alcaldesa, Inés Rey, acompañada por el concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín, supervisaron los trabajos este lunes, cuando inauguraron los nuevos senderos, el parque infantil, la zona de solana con estanque y los equipamientos de calistenia. Incluso el edil, al ver estos últimos, no titubeó a la hora de ser el primero en trepar la cuerda y desafiar la fuerza muscular. En realidad, no era el único, y es que varios coruñeses ya esperaban para ejercitarse, lo que refleja el aparente buen resultado de esta actuación.

Tal y como avanzó la regidora cuando comenzaron las obras, el paseo principal del parque, el Paseo de las Ciencias, contará con quince placas (una de ellas doble) dedicadas a dieciséis mujeres científicas. "Se reconocerá a mujeres representativas porque la historia tiende a opacar el papel de la mujer, sobre todo en el eje científico, económico y tecnológico", señaló Rey.

Las homenajeadas son Isabel Zendal, Antonia Ferrín, Ángeles Alvariño, María Wonenburger, Manuela Antonia Barreiro, Celia Brañas, Ángeles Ruiz, Elisa y Jimena Fernández de la Vega, Eugenia Pereira, Olimpia Valencia, Ramona Vaamonde, María Inmaculada Paz, Olga Moreiras, Tarsy Carballas y María Teresa Miras.

Nueva estética del parque Quintana

El pulmón verde, dijo la alcaldesa, no solo ha visto cómo se renovaban 80.000 metros cuadrados, sino que ahora es "más accesible y más bonito": "Ha sido una intervención de 790.000 euros en la que arreglamos los senderos, pusimos una zona nueva de calistenia, se recuperó el parque infantil y los caminos para poder hacer deporte al aire libre. Todo por uno de los parques más queridos".

Debido a su estado, que comprometía un riesgo de caída, fue necesario talar 28 árboles. En su lugar se plantaron dos por cada uno, es decir, 56. Además, Santa Margarita cuenta ahora con su primera secuoya. "Al no estar cerca del mar, se pueden plantar especies con resistencia y así se va aumentando la variedad botánica". La única superficie que mantiene un precinto es la zona de solana, donde la fuente recuperada ya está en funcionamiento. Con tumbonas y rodeada de un pavimento nuevo, se permitirá el paso en unos días, cuando sea posible pisar la hierba.

Nueva estética del parque Quintana