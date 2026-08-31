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A Coruña

El Gadis de Monte Alto ya tiene fecha de apertura 

El supermercado de la calle Forcarei recuperará su actividad más de tres años después de su cierre por las obras de renovación integral del mercado

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/08/2026 13:44
El Gadis del mercado de Monte Alto
El Gadis del mercado de Monte Alto
Víctor Seoane
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Los vecinos de Monte Alto ya tienen marcada una fecha en el calendario. El Gadis situado en el mercado municipal, en la calle Forcarei, tiene previsto reabrir sus puertas el jueves 10 de septiembre, poniendo fin a más de tres años de espera desde su cierre con motivo de las obras de renovación integral de la plaza de abastos.

La reapertura supone una buena noticia para el barrio, especialmente para los clientes habituales de la cadena, que desde el cierre del establecimiento se han visto obligados a desplazarse a otros supermercados de la zona. Uno de los destinos habituales ha sido el Gadis de la calle Parque, donde la elevada afluencia de clientes provoca diariamente largas colas.

El Gadis del mercado de Monte Alto

El supermercado Gadis del mercado de Monte Alto abrirá antes de Navidad

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Las obras del supermercado están ya muy avanzadas. El establecimiento cuenta con estanterías instaladas, rótulos luminosos encendidos y operarios trabajando en el interior, según pudo comprobar recientemente El Ideal Gallego. 

El Gadis de Monte Alto dejó de funcionar en julio de 2023, coincidiendo con el inicio de la demolición y la posterior renovación integral del mercado municipal.

Ahora, con las obras prácticamente finalizadas, todo apunta a que el 10 de septiembre será el día en el que los vecinos puedan volver a hacer la compra en el Gadis de la calle Forcarei.

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