Blanca González, farmacéutica: “Hay pacientes que necesitan una dosis de Ozempic de mantenimiento ”

Blanca González, en la farmacia que lleva su nombre en la calle Orillamar Carlota Blanco

El uso de Ozempic y sucedáneos no es una “solución mágica” para adelgazar. “Si el paciente abandona la medicación sin haber hecho ningún cambio, es posible que vuelva a recuperar o que en el momento que haya una desescalada no se consiga”, explica la vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), Blanca González, propietaria de una botica ubicada en la calle Orillamar.

Cambiar la dieta e introducir el ejercicio en la rutina es “clave”, pues va a ser lo que evite el llamado “efecto rebote” tras dejar la medicación. “He visto pacientes que tienen que mantener dosis bajitas semanales o incluso quincenales, mientras otros sí han conseguido desescalar y ya no están con el tratamiento”, explica la farmacéutica.

Pero estos cambios no solo ayudan en la desescalada, también son muy importantes mientras se está a tratamiento. Y es que estos medicamentos tienen asociada un tipo de delgadez muy característica debido a que en muchos casos se pierde músculo.

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“Muchas veces, la pérdida de grasa está asociada también, sobre todo cuando hay una restricción calórica, a una bajada de masa muscular. Por ello, como van a tener menos hambre y van a estar más saciados, las comidas que hagan tienen que ser de alto valor nutritivo. Necesitamos asegurarnos de que se tome la cantidad adecuada de proteínas y de que la dieta contenga frutas y verduras para que tengan minerales y vitaminas en la cantidad adecuada”, insiste González. También recomienda separar la hidratación de las comidas “para que no se sacien con el agua nada más y después no tengan hambre”.

Además, para que el cambio sea efectivo hay que acompañarlo de ejercicio físico, sobre todo de entrenamiento de fuerza para “contrarrestar” la pérdida de masa muscular. ¿Por qué sucede esto? “El músculo es el órgano metabólico por excelencia. Cuanto más músculo tengas, tu organismo va a quemar más, por decirlo de alguna forma. Entonces, incluso en reposo, tu organismo va a ser más metabólicamente activo”, explica la especialista.

Para González, el uso de fármacos GLP-1 no es el primer camino a elegir. “Primero habría que ver otras estrategias, porque esto no es un milagro ni está exento de efectos secundarios”, advierte, aunque reconoce que “sí es una herramienta que puede ayudar”. También recuerda que la obesidad y el sobrepeso “no son solo una cuestión estética”: “Hay veces que hay riesgos asociados para otras enfermedades”.