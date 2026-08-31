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A Coruña

A Coruña abre este martes el plazo de preinscripción para las actividades socioculturales de los centros cívicos

Europa Press
31/08/2026 19:16
Centro Cívico de San Diego
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El Ayuntamiento de A Coruña abre este martes, día 1, el plazo de preinscripción para participar en la nueva programación de actividades socioculturales de la red de centros cívicos municipales, que se desarrollarán entre los meses de septiembre y diciembre.

Según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, la convocatoria ofrece más de 5.100 plazas distribuidas en 345 grupos y está dirigida a personas de todas las edades.

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De esta forma, la preinscripción se podrá realizar durante los días 1, 2 y 3 de septiembre mediante la página web municipal y las personas que no dispongan de acceso a internet podrán recibir apoyo para realizar el trámite mediante el teléfono 857 890 628.

La concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, ha animado a los vecinos a participar en una programación que "convierte los centros cívicos en espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia en los barrios y que permite ofrecer alternativas adaptadas a las diferentes edades y intereses de la ciudadanía".

La oferta de esta convocatoria incluye 40 grupos dirigidos a la infancia, 27 para los jóvenes, 216 de carácter intergeneracional y 62 específicos para personas mayores.

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