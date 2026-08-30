Renfe añadirá un servicio matinal y otro vespertino en el Eje Atlántico

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

El mes de septiembre viene con muchas novedades en lo que a la movilidad ferroviaria se refiere. Y, aunque durante las últimas semanas ha sido la estación intermodal la que ha acaparado todas las críticas por su polémico diseño, a partir de septiembre será el nuevo plan de Renfe en el Eje Atlántico el principal protagonista. Y es que, a partir del día 11, la compañía pública añadirá dos nuevo servicios en la línea entre A Coruña y Vigo. En concreto, se atenderá la gran demanda de usuarios con dos nuevos servicios en cada sentido. En principio, entre la urbe olívica y la herculina partirá un nuevo convoy a primera hora y, desde A Coruña a última hora de la tarde, Además, la operadora también retrasará la partida de algunos de los últimos trenes del día, con el objetivo de ampliar los horarios en el corredor.

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No obstante, la gran novedad del próximo mes será la implementación de los trenes de la serie 106 (servicios AVE) en la línea. Según cifra Renfe, esta medida aumentará en un 24% las plazas en el corredor. En total, los trenes Avril cuentan con 581 plazas, es decir, casi el doble que los de la serie 121 (256). Así, estos trenes se reforzarán con composiciones dobles siempre que la demanda lo requiera.

Adaptación a la línea

La llegada de estos nuevos trenes al corredor de Media Distancia más utilizado en 2024 por los españoles es todo un motivo de celebración para los maquinistas. Y es que, hasta ahora, muchos de los trenes Avril que llegaban a la ciudad, quedaban parados al final de la vía y, en algunos casos, no operaban hasta el día siguiente. “a nivel operativo y de aprovechamiento del material, es positivo. Al final, un tren que está parado no se aprovecha, mientras que poniéndolo a circular en el corredor se le da una utilidad. Aunque, habrá que ver cómo se adapta”, comenta un maquinista de la línea.

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En este sentido, no solo cambia el número de viajeros. Estos trenes, además, tienen más puertas y plataformas más bajas, por lo que la subida y bajada de viajeros debería ser más fluida y cómoda. Y, por ello, se debería tardar menos tiempo en cada una de las paradas.

En total, hay 30 ramas (trenes) de la serie 106 en España. La mitad de ellos, se reparten entre Galicia y Asturias, principalmente. Aunque de los quince convoyes, es raro que estén operativos al mismo tiempo, ya que siempre hay alguno en el taller por mantenimiento o, en muchos casos, para limpiar alguna que otra pintada.

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