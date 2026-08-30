Los ‘horteras’ de Novo Mesoiro y la tradición de Santa Margarita llenan de música A Coruña

Un momento de la Fiesta Hortera Carlota Blanco

El último domingo festivo de agosto tuvo de todo en A Coruña. En el barrio de Novo Mesoiro, más de un centenar de vecinos pusieron fin a sus festejos con una jornada en la que, ya desde por la mañana, la música y el color estuvieron presentes. En el día de celebración más largo en el barrio, triunfó la Fiesta Hortera, con los atuendos más estrafalarios para disfrutar de una sesión vermú amenizada por Clandestinos. El evento prometía ser “inolvidable”. Y así fue. Por lo menos, para los que se quedaron sin paella antes de tiempo. Un ambiente carnavalero que no se quiso perder La Paca, Choqueiro del Año en 2025, y una de las imprescindibles en cualquier evento festivo en donde el disfraz es el principal protagonista.

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Tras la fiesta de la tarde, el ambiente no decayó por la noche gracias a la energía y el desparpajo de la cantante Leticia Sabater, quien regresaba a la ciudad apenas un mes después de su actuación en el Atlantic Pride, gestionada debido a la baja a última hora de Soraya. Bajo la atenta mirada de los vecinos del barrio y un gran número de foráneos que no se quisieron perder el espectáculo, la catalana deleitó al multitudinario público con algunos de sus mayores éxitos, entre ellos, como no podía ser de otra forma, todo un clásico del verano: ‘La Salchipapa’.

Romería y folclore

En Santa Margarita, con mucho mejor tiempo que las otras dos jornadas festivas en el parque, la Romería de Santa Margarita despedía una nueva edición con la tradición popular como principal protagonista. La parte musical, nuevamente, empezó pronto. La Banda Municipal de Música de A Coruña, con Donaire, congregaba a varios centenares de personas en la explanada de la Casa de las Ciencias a mediodía.

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Pasenfron (Pandereteiras sen Fronteiros) y Son Galaico completaron el cartel de la tarde para abrir boca a los conciertos de última hora en el auditorio del parque: Dervish, Herbamora y Mondra.