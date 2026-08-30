Las tradiciones populares y el rock protagonizan las últimas fiestas del agosto coruñés

Decenas de asistentes a la tercera jornada de Son de Mesoiro disfrutaron de una churrascada popular y rock and roll para amenizar la jornada Carlota Blanco

En verano, muchos son planes que hay que perderse en A Coruña si la intención es tomar algo, disfrutar de buena música o echar algún que otro baile. En agosto, además de las tradicionales Fiestas de María Pita, tampoco cesan los festejos en los diferentes barrios de la ciudad. Uno de ellos es Novo Mesoiro, que ayer vivió su tercera jornada de celebraciones volviendo a sus raíces y mezclando dos aspectos que nunca van a fallar: las tradiciones populares y el rock.

La nueva edición del Son de Mesoiro deleitó a los vecinos del barrio con una sesión vermú amenizada con la mejor música y, después, la gran churrascada popular que nadie se quiso perder. La fiesta se prolongaría después durante la noche, con el concierto de Mártires del Rock & Roll, y luego, DJ Javito era el encargado de alargar la noche.

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Hoy será el día más largo. El programa comenzará a las 14.00 horas, con el grupo Clandestinos, que amenizará la sesión vermú. A las 16.00 horas, empezará la Festa Hortera Remember Music, una especie de carnaval de verano en el que no faltarán sorteos y artistas invitados. El broche de oro lo pondrá Leticia Sabater, quien promete dejar huella en el barrio coruñés.

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Durante la jornada de ayer, además, también se celebró el Plazeo Fest, en la plaza de Vigo. El evento, en el que el programa marcaba música, gastronomía y coctelería como platos fuertes, estuvo marcado en parte por la lluvia, que no ayudó a que los asistentes pudieran disfrutar plenamente de su cita en la plaza de Vigo.

A pesar de que se acerca el fin del verano, las celebraciones en A Coruña no parecen tener fin. De hecho, la próxima semana, ya en septiembre, varios eventos coparán la festividad en la ciudad. El primero de ellos será el Flores Rock, que durante el fin de semana del 4, 5 y 6 llevará el mejor rock de grupos como Non Servium o Ángelus Apátrida, a la plaza del Sol Naciente. El mismo fin de semana, el Recorda Fest llenará de música el muelle de Batería.