¿Qué hacer hoy, 30 de agosto, en A Coruña, en las Fiestas de María Pita?

Banda Municipal con la AC Donaire en la plaza de la Constitución Archivo El Ideal Gallego

Este domingo la Romería de Santa Margarita comienza a las 12.00 horas con el concierto de la Banda Municipal de Música da Coruña y Donaire. Una hora más tarde será el concierto de Pansenfron.

Por la tarde, a las 17.30 horas, la tradicional fiesta del parque de Santa Margarita se presentará Son Galaico y para cerrar, a las 20.00 horas, los conciertos de Dervish, Herbamora y Mondra.

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Durante todo el día se puede disfrutar en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y, en su último día, de la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).