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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 30 de agosto, en A Coruña, en las Fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/08/2026 04:00
Banda Municipal con la AC Donaire en la plaza de la Constitución
Banda Municipal con la AC Donaire en la plaza de la Constitución
Archivo El Ideal Gallego 
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Este domingo la Romería de Santa Margarita comienza a las 12.00 horas con el concierto de la Banda Municipal de Música da Coruña y Donaire. Una hora más tarde será el concierto de Pansenfron.

Por la tarde, a las 17.30 horas, la tradicional fiesta del parque de Santa Margarita se presentará Son Galaico y para cerrar, a las 20.00 horas, los conciertos de Dervish, Herbamora y Mondra.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Mercedes Peón emocionó a los coruñeses en el segundo día de 'Noites de María Pita', con un recital con el folclore gallego por banderaVer más imágenes

Durante todo el día se puede disfrutar en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y, en su último día, de la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).

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