El universo en transformación de la artista Eva Someso toma el taller de Gosia Trebacz

Eva Someso, con una de las obras expuestas Cedida

El universo creativo de Eva Someso, pese a su gran tamaño, cabe en espacios cerrados, como el taller de Gosia Trebacz en Os Mallos, STO LAT_taller de arte_laboratorio de ideas.

Allí, las emociones, preguntas, deseos y misterios que conforman el universo creativo de Eva Someso dan pie a una nueva remesa de obra pictórica en la que hay más espacio para la escucha, pero siempre con el color como un elemento muy presente, que ahora dialoga también con el silencio del grafito y con minuciosos dibujos llenos de descubrimiento.

La relación de Trebacz y Someso se retrotrae a hace más de dos décadas y la segunda ha expuesto en el antiguo taller de la primera, en Eirís, en multitud de ocasiones, antes de volver a mostrar su arte ahora en el espacio de la calle San Vicente, donde reinan sus obras desde hace unos días.

Desde la propia galería destacan que en las creaciones que se muestran en STO LAT de Someso, lo preciso y lo espontáneo confluyen, dando lugar a ese terreno personal que es el mundo, el universo, de la creadora.

“Su trabajo tiene también una dimensión profundamente ligada a la búsqueda interior”, donde el arte es también una herramienta más para la exploración, la liberación o la comprensión, aunque también con un matiz que puede acercar incluso a la sanación. “Cada pieza parece abrir una puerta”, donde habitan esas emociones, recuerdos, preguntas o imágenes que, simplemente, invitan al espectador a la mera observación.