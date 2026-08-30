Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El universo en transformación de la artista Eva Someso toma el taller de Gosia Trebacz

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/08/2026 04:00
Eva Someso
Eva Someso, con una de las obras expuestas
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El universo creativo de Eva Someso, pese a su gran tamaño, cabe en espacios cerrados, como el taller de Gosia Trebacz en Os Mallos, STO LAT_taller de arte_laboratorio de ideas. 

Allí, las emociones, preguntas, deseos y misterios que conforman el universo creativo de Eva Someso dan pie a una nueva remesa de obra pictórica en la que hay más espacio para la escucha, pero siempre con el color como un elemento muy presente, que ahora dialoga también con el silencio del grafito y con minuciosos dibujos llenos de descubrimiento. 

La relación de Trebacz y Someso se retrotrae a hace más de dos décadas y la segunda ha expuesto en el antiguo taller de la primera, en Eirís, en multitud de ocasiones, antes de volver a mostrar su arte ahora en el espacio de la calle San Vicente, donde reinan sus obras desde hace unos días. 

Desde la propia galería destacan que en las creaciones que se muestran en STO LAT de Someso, lo preciso y lo espontáneo confluyen, dando lugar a ese terreno personal que es el mundo, el universo, de la creadora. 

“Su trabajo tiene también una dimensión profundamente ligada a la búsqueda interior”, donde el arte es también una herramienta más para la exploración, la liberación o la comprensión, aunque también con un matiz que puede acercar incluso a la sanación. “Cada pieza parece abrir una puerta”, donde habitan esas emociones, recuerdos, preguntas o imágenes que, simplemente, invitan al espectador a la mera observación. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

MULLERES CASTELO _4__15252577

‘Mulleres que Contan’, unha mirada sobre o traballo invisible que sostén a vida
Noelia Díaz
Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña

Renfe añadirá un servicio matinal y otro vespertino en el Eje Atlántico
Dani Sánchez
IMG_2301

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER) de Galicia, siempre con el ojo avizor: “Nos gratifica estar siempre listos”
Jorge Riveiro
Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro

El aeropuerto de A Coruña recupera una ruta histórica con cuatro frecuencias semanales
Lara Fernández