El festival de cultura futbolera Rebumbio cambia A Coruña por Las Palmas de Gran Canaria

Fachada del antiguo Estadio Insular, que hoy es un parque EFE

En los primeros compases de 2025, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), A Coruña presentaba alguna de las novedades del año, como algún que otro cabeza de cartel del Morriña o los primeros nombres para el 175 aniversario de las Fiestas de María Pita. Entre los anuncios se coló un festival que ligaba cultura y fútbol, llamado Rebumbio.

El evento estaba previsto como todo un mix de cultura futbolera: podcast en directo, charlas, música, presentaciones de libros, cine, exposiciones y una feria de venta de libros, camisetas y coleccionismo, en general, ligado al mundo deportivo. Rebumbio se celebraría en el mes de mayo de 2025, pero finalmente no se llevó a cabo y la idea permaneció en un estado de stand by.

Hasta ahora. De algún modo, Rebumbio se podría decir que ha renacido, aunque no precisamente en A Coruña. Bajo la misma denominación, este evento tendrá lugar el próximo mes de septiembre, aunque a casi 2.000 kilómetros de distancia, en Las Palmas de Gran Canaria.

En lo que fue la casa de la Unión Deportiva Las Palmas durante décadas, un Estadio Insular ahora reconvertido en parque tras muchos años en desuso tras la mudanza al Estadio de Gran Canaria, tendrá lugar la primera edición de Rebumbio. Concretamente, se celebrará entre los días 24 y 27 de septiembre, con una premisa igual que cuando estaba previsto en A Coruña: charlas, música, podcast, cine, exposiciones, feria de venta de libros, camisetas y coleccionismo... todo con el interés de fomentar la conversación, desde múltiples perspectivas culturales, pero siempre con el deporte rey como punto central de la misma.