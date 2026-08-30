El ‘Celebrity Eclipse’, este domingo, en el puerto coruñés Javier Alborés

El 'eclipse' llega a A Coruña con 18 días de retraso. Pero, para desgracia de las miles de personas que no pudieron disfrutar a la perfección del fenómeno astronómico debido a la gran nubosidad en la ciudad el pasado 12 de agosto, nada tiene que ver con el Sol y la Luna, sino más bien con el mar. Y es que, a primera hora de este domingo atracó en el puerto herculino el 'Celebrity Eclipse', el penúltimo crucero de agosto. Este lunes atracará en A Coruña el 'Náutica', en el que viajan 777 pasajeros.

Casi 70.000 cruceristas llegarán al puerto de A Coruña en septiembre Más información

Procedente de la localidad francesa de Le Havre, el barco consignado por Consiflet y con una eslora de 317 metros llegó al muelle de Trasatlánticos con más de 3.000 pasajeros a bordo, que pudieron disfrutar de la vuelta del buen tiempo, hasta las seis de la tarde, cuando el 'eclipse' se despidió para emprender rumbo a Oporto.

Ya para septiembre, el puerto acogerá nada más y nada menos que 23 barcos con unos 70.000 cruceristas a bordo. El frenético mes estará marcado por una triple escala y seis dobles. El 29 de septiembre atracarán en el muelle los buques ‘Liberty of the seas’, ‘MS Insignia’ y el imponente ‘Arvia’. En total, más de 11.700 personas en una sola jornada pasearán por el centro de A Coruña. Los días 1, 11, 15, 24, 26 y 28 dos cruceros recalarán en el puerto en cada uno de estos días.