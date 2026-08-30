El Ayuntamiento elaborará un plan de difusión y puesta en valor de las rutas patrimoniales por la Ciudad Vieja

Casa de Rosalía de Castro en la Ciudad Vieja de A Coruña Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento está elaborando un plan de difusión para las rutas patrimoniales por el ámbito de la Ciudad Vieja. Este servicio, que está en proceso de contratación, incluirá la elaboración y diseño de los materiales de dinamización, difusión y comunicación necesarias para la ejecución de las actuaciones de activación de los itinerarios culturales y patrimoniales.

“El casco histórico de la ciudad supone uno de sus grandes valores y atractivos. Es un viaje por la historia y por la identidad de A Coruña. Por ello estamos reforzando las acciones para dar a conocer dentro y había sido todas las maravillas arquitectónicas, artísticas y culturales de estas calles”, subrayó la alcaldesa, Inés Rey.

La financiación de esta acción está incluida como parte del plan desarrollado con los fondos de la subvención concedida al Ayuntamiento por el ministerio de Industria y Turismo destinada a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación de Patrimonio Turístico, por un importe total de 2.088.000 euros.

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Las acciones de promoción y comunicación buscan generar notoriedad y afinidad, a través de diferentes elementos gráfico-comunicativos, con los usuarios para lograr un compromiso activo y un mayor grado de conocimiento, además de incrementar la visibilidad y relevancia de los itinerarios culturales de la Ciudad Vieja.

Además, tratarán de mejorar, diversificar y redistribuir la oferta turístico-patrimonial en la zona, garantizando experiencias de calidad para todas los visitantes.

También quiere subrayarse la importancia de los itinerarios de temática específica para personas usuarias con intereses más concretos (arquitectura, literatura, patrimonio biocultural y jardinería, legado histórico-militar, rutas enfocadas en figuras femeninas y recorridos por el legado hebreo en la Ciudad Vieja). De esta forma, se sensibilizará al público objetivo sobre las rutas turísticas alternativas que discurren por el casco histórico