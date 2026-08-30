Una calle de O Castrillón se prepara para su gran cambio: más bancos, más verde y más espacio peatonal

La calle Vicente Aleixandre, en O Castrillón Javier Alborés

Vicente Aleixandre, una calle clave para el barrio de O Castrillón, será objeto de una nueva intervención integral en materia de accesibilidad que acometerá el Gobierno municipal. La obra, incluida en el Plan de Barrios 2025-2027, tiene un presupuesto de 506.000 euros, y saldrá a licitación esta próxima semana.

El objetivo es mejorar la accesibilidad en una vía clave que conecta con la avenida de Monelos. Las obras comprenderán hasta el cruce con Rafael Báez Vázquez, e incluirán la renovación de la carretera y de las aceras, que actualmente presentan una sección muy estrecha, tal y como explicó la alcaldesa, Inés Rey, en un encuentro vecinal mantenido en septiembre del año pasado en el propio barrio.

El tramo en el que se actuará tiene una longitud de 200 metros. En la actualidad la calle se encuentra completamente urbanizada, a excepción de una parcela vacante de edificación que sería necesario retranquear para dar cumplimiento a las alineaciones del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La actuación, centrada en incrementar el protagonismo del peatón –en detrimento de la superficie destinada al tráfico rodado–, ampliará las aceras existentes de los 1,5 metros de ancho actuales a 1,8 en el margen derecho y 2,5, metros en el izquierdo. Se mantendrá el aparcamiento a ambos lados de la calle, en oblicuo cuando el espacio lo permita, y un carril de circulación de 3,15 metros de ancho.

También se procederá a la renovación de los pavimentos, se dotará de mobiliario urbano (bancos y papeleras), se mantendrán los árboles existentes y se plantarán tres nuevas especies vegetales.

Más actuaciones

El proyecto contempla la renovación de la red de saneamiento, la adaptación de la red de drenaje al diseño propuesto, el soterramiento de un cruce existente de la red de energía eléctrica y la canalización soterrada de la red de alumbrado público en previsión de un futuro soterramiento.

Las actuaciones se completarán con la señalización horizontal y vertical de la vía y la instalación de elementos viales. Previamente al inicio de las obras, será necesario proceder a la demolición del pavimento de hormigón de la calzada y al levantado de las aceras y de su bordillo. Además, se demolerán las escaleras de acceso al callejón Lagartos. No obstante, se ejecutará un nuevo tramo de escalones. Las actuales tienen dos niveles, uno de los cuales invade el itinerario peatonal accesible. Los nuevos peldaños, diez, tendrán una anchura superior a tres metros.

El plazo de ejecución propuesto para el fin de las obras se fija en seis meses, una vez esté adjudicada y se firme el acta de replanteo. La propuesta de urbanización contempla la disposición de tres plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, de las 45 plazas totales, dando cumplimiento a la ratio mínima que establece la norma de una plaza por cada cuarenta o fracción.

Las dimensiones de las plazas se adaptan al ancho de las bandas de aparcamiento, tanto en línea como en oblicuo, por lo que las primeras tendrán una dimensión de cinco metros de longitud y dos de ancho; las segundas, por su parte, serán de 5,2 metros y 2,5 de longitud de ancho.

Plan de Barrios 2025-2027

El Gobierno local puso en marcha, en julio del pasado año, el primer Plan de Barrios de la historia de la ciudad. Esta estrategia de inversión pública por distritos está dotada con 125,3 millones de euros. El objetivo, señala el Ayuntamiento, es que “la segunda modernización de A Coruña llegue a cada rincón de la ciudad”.

Hasta la fecha el Gobierno de Inés Rey ha movilizado 81 millones de euros, “pero queremos ejecutarlo íntegramente durante el año 2027 para que el centro de salud de A Falperra o la biblioteca de Palavea, entre otras muchas cosas, sean pronto una realidad”, señala la alcaldesa.

El Ayuntamiento adjudicó hace unos días, en Junta de Gobierno, otra actuación enmarcada dentro del Plan de Barrios: la creación del nuevo parque do Vixía, en Monte Alto. Con un presupuesto de 1,5 millones de euros, la intervención integral supondrá una transformación total del entorno, recuperando, además, un punto de relevancia que en las últimas décadas quedó en el olvido.