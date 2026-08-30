El aeropuerto de A Coruña recupera una ruta histórica con cuatro frecuencias semanales

Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro Quintana

El aeropuerto de Alvedro pasará, antes de que finalice el año a casi multiplicar por dos sus destinos. A Madrid, Barcelona, Milán, Ginebra, Tenerife Norte –esta es estacional– y Gran Canaria se sumarán en otoño las cinco rutas que operará la aerolínea Volotea tras el concurso convocado por el Consorcio de Turismo de A Coruña. Se trata de Málaga, Valencia, Bilbao, Alicante y Sevilla.

Esta última es una ruta histórica que Alvedro perdió en 2022, tras la cancelación de Vueling, la aerolínea que la operó durante quince años. La ruta con la capital andaluza alcanzó en 2019 su récord histórico de pasajeros, superando los 88.000 usuarios y obteniendo una ocupación media de sus vuelos superior al 85% en su último año completo de operativa.

Entre 2007 y 2019 la compañía operó únicamente la ruta desde Alvedro, con un total de entre cuatro y siete frecuencias semanales –dependiendo del año–. En 2020, debido a la pandemia, la conexión se interrumpió, para volver, en 2021, con cinco frecuencias semanales y siete durante la temporada estival.

No obstante, ese año Vueling también comenzó a operar esta ruta en Lavacolla, para cancelarla en Alvedro un año después pese a ser la cuarta conexión más importante de la terminal.

Ahora, con el regreso de este enlace, Volotea recupera una ruta histórica. Fuentes de Alvedro Vuela Más Alto avanzan que la aerolínea operará una media de cuatro frecuencias semanales entre A Coruña y Sevilla.

Internacional

Para la plataforma de apoyo a Alvedro el hecho de que sea Volotea la aerolínea que opere estas cinco nuevas rutas se traduce en su “consolidación” en Alvedro. La compañía fue la única que presentó ofertas para cubrir los destinos propuestos. El contrato de estas rutas tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de otra anualidad, y contará con un presupuesto superior a los 6,5 millones de euros.

En el plano internacional, se sabe que habrá nuevas rutas licitadas en otoño y se conocen destinos incluidos en el convenio firmado entre el Ayuntamiento e Inditex. Ahora solo falta que el Gobierno local ponga sobre la mesa las rutas y la licitación de las mismas.

Este próximo otoño se convocará un concurso para rutas internacionales, con el objetivo de buscar la promoción de A Coruña fuera de España y tener vuelos directos que faciliten la conectividad de la ciudad con los cinco continentes. Además, en el acuerdo con Inditex se incluyen específicamente conexiones internacionales para los destinos de Lisboa, París, Londres y Estambul.