Hace 25 años | La familia Otero revoluciona el mobiliario urbano con un 'invento' para los contenedores de basura 

Miguel Otero es el responsable de la gestión y fabricación del dispositivo de sujeción de contenedores Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, la familia Otero revolucionó el mobiliario urbano de toda España con un ‘invento’ para que los contenedores de basura no rodasen por la calle cada vez que soplaba el viento. Ayuntamientos de todas las ciudades de España se peleaban por conseguir que su patente formase parte de su mobiliario urbano; hace 75 años, en 1951, el barco de pesca coruñés 'Fonso' se hundió mientras pescaba frente a los bajos de Baldaio con 13 tripulantes a bordo.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de agosto de 2001

Hace 25 años | Un invento coruñés revoluciona el mobiliario urbano de toda España

Las ideas más simples y prácticas casi nunca se le ocurren a nadie. No es el caso de la familia Otero, propietaria de la empresa con el mismo nombre, que un día, a la hora de la comida, se reunió para pensar el modo de evitar que los contenedores de basura rodasen calle abajo cada vez que soplaba un poco de viento. Sumando los bocetos de padres y hermanos, surgió, primero de un modo rudimentario, que los Otero han ido puliendo, el dispositivo de sujeción para contenedores que desde hace seis años adorna la capital herculina. Ahora, este útil invento ha llegado a los oídos de los responsables de decenas de municipios de Galicia y de toda España y los ayuntamientos se pelean por conseguir que la patente de los Otero forme parte del mobiliario urbano de sus ciudades.

Un tubo abrazadera gira sobre otro horizontal sujetando o liberando al contenedor. Dos cilindros verticales protegidos de los golpes son el soporte de todo el sistema y están empotrados en el pavimento de la calzada, lo que garantiza su inmovilidad. Una sencillez asombrosa que cautivó en su momento al Ayuntamiento coruñés.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de agosto de 1951

Hace 50 años | El “Fonso”, pesquero coruñés, hundido frente a los bajos “Baldayos”

No hace muchos días, y a causa de una vía de agua, se hundió en este sector, frente a la Torre de Hércules, un buque pesquero coruñés, y ahora tenemos que añadir a aquella una nueva pérdida de otro barco perteneciente a la flota de nuestro puerto. El barco siniestrado era el “Fonso”, de la matrícula de Vigo, que tenía un desplazamiento de 78 toneladas y pertenecía a la vecina de La Coruña doña María Sampedro.

El “Fonso”, patroneado por don Alejandro Romero Allú, vecino de La Coruña, y con una tripulación de 13 hombres, había salido de este puerto en las últimas horas de la madrugada para dedicarse a las faenas de la pesca a la altura de la Torre de Hércules, y navegando con fuerte viento se dedicaron a buscar caladero para tender las redes. A eso de la una de la tarde, cuando navegaban para ponerse a barlovento en busca de una situación favorable para iniciar el tendido de la red, encontrándose a la altura de los bajos denominados “Baldayos”, se abrió una vía de agua hacia la parte de popa del costado del buque. Se hallaban entonces a tres horas de navegación de tierra.