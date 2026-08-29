Las urnas marcan el ritmo del nuevo curso político, centrado en el urbanismo

La corporación municipal, en un pleno antes de verano QUINTANA

Los pasillos de María Pita volverán a llenarse con el inicio del próximo curso político, partido por la mitad por las elecciones de mayo. La corporación municipal se verá de nuevo las caras en el pleno, pero en esta ocasión la proximidad de los comicios marcará no solo el ritmo, sino también el tono del debate. Por un lado, el Gobierno de Inés Rey defiende lo que considera un proyecto sólido y de continuidad, con el Plan de Barrios en el centro de su política, la obra de los Cantones a punto de rematar y la ejecución de proyectos tan importantes como la intermodal o Alfonso Molina. El BNG de Avia Veira ‘rompió’ con los socialistas a mediados de julio, cuando denunció “incumprimentos” que no están dispuestos a “aturar”.

“Es un año importante para afianzar la modernización de A Coruña”, considera la alcaldesa que cree que este año se trata de consolidar la segunda gran modernización de la ciudad. “No solo finalizará la reforma de los Cantones, sino que elementos tan relevantes y demandados durante tanto tiempo, como Alfonso Molina o la intermodal, serán al fin realidades, como lo es el tren a Langosteira”, afirma.

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Hay otro hecho que el Gobierno municipal destaca: el Plan de Barrios. “Este Gobierno puso en marcha el primer Plan de Barrios dotado con 125 millones de euros para que esa segunda modernización llegue a cada rincón. Llevamos 81 millones movilizados, pero queremos ejecutarlo íntegramente durante 2027 para que el centro de salud de A Falperra o la biblioteca de Palavea, entre otras muchas cosas, sean pronto una realidad”.

1. Las cuentas de 2027

Lo habitual es que, al comienzo del curso político, incluso antes, se negocien los presupuestos con la oposición (dado que Inés Rey se encuentra en minoría). Sin el apoyo del BNG, no está claro si Rey presentará las cuentas siquiera o simplemente las prorrogará, como ha ocurrido otros años en los que no se alcanzó un acuerdo o, incluso, puede convocar una cuestión de confianza, como hizo para aprobar los de 2025. Pero hay que tener en cuenta que el concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, ya ha previsto todo esto: muchas de las partidas e inversiones más importantes son plurianuales, de manera que no se verían afectadas si se prorrogaran los presupuestos de 2025.

2. Los Cantones

Antes de que finalice el año llegará a su fin la obra más comentada por los coruñeses, la de remodelación de los Cantones, la sala de estar de la ciudad. Pese a no estar concluida, el líder del PP local, Miguel Lorenzo, lo tacha de “el corazón de la ciudad mar de cemento”. La alcaldesa pidió, en reiteradas ocasiones, paciencia hasta que se complete la reforma. Los trabajos, que encaran su recta final, reducirán a la mitad el espacio de asfalto y dotarán de accesibilidad una zona que ya ha añadido verde a su entorno. El Gobierno de Inés Rey se juega mucho en esta actuación, que los coruñeses juzgarán de primera mano.

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3. Fachada marítima

En otoño se conocerá tanto al equipo ganador como el diseño definitivo del proyecto de la nueva fachada marítima de A Coruña, que tiene como objetivo definir su transformación y reordenación. Los cinco equipos finalistas son Typsa y RSHP (Rogers Stirk Harbour + Partners), Díaz & Díaz Arquitectos, Eptisa, Antea Group España y Latinoamérica e Idom Consulting. Este proyecto todavía tardaría mucho tiempo en realizarse, pero permitirá a Rey presentar un futuro “ilusionante” para este valioso espacio.

4. Desarrollos urbanísticos

Quizá lo más complejo, como siempre, sea el urbanismo. Son muchos los desarrollos que están pendientes, y algunos de ellos resultan muy polémicos, como el del Parque del Agra, que se aprobó inicialmente pero tiene que ser aprobado de nuevo, o As Xubias, un lugar con un gran valor patrimonial, del que el Gobierno local se ha comprometido a presentar el plan antes de que acabe el año. A esta lista, el PP añade las torres de 17 alturas de Parque de Oza, en O Castrillón, que considera “el modelo de ciudad especulativo” que apoyan los demás partidos.

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5. Medio Ambiente

En las próximas semanas se dará a conocer la licitación del nuevo contrato de la planta de reciclaje de basuras de Nostián, después de seis años de espera y numerosos reveses que han generado mucha polémica y cruce de actuaciones. Después de que quedara desierta el primer intento, el Gobierno local se ha visto obligado a aumentar los precios por tonelada para asegurarse de que sea atractivo para las empresas del ramo. Solucionar un problema que lleva estancado tantos años puede ser un punto positivo para Rey, pero queda todavía por cerrar el contrato de limpieza viaria.

Rey tendrá que lidiar con otros problemas menores relacionados con el patrimonio arbóreo de la ciudad, como el metrosidero de los Cantones o los olmos de San Carlos, ejemplares antiguos y conocidos por los coruñeses, que tendrán que ser probablemente talados bajo su mandato. En el lado positivo, acaba de restaurar el parque de Santa Margarita, y se iniciará este año la construcción del parque del Vigía, en Monte Alto.

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6. Movilidad

Otro tema pendiente que puede cerrar en lo que queda antes de las elecciones es la movilidad. Todavía no se ha presentado el nuevo plan y el Gobierno local ha sufrido un nuevo revés tras la decisión judicial de permitir que los VTC puedan circular libremente por la Zona de Bajas Emisiones. Pero queda todavía por publicar el nuevo contrato de transporte público en situación irregular y está por ver si llega a su destino.