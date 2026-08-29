Salir como en los ochenta: los supervivientes de la época dorada del Orzán

Antón, Karla, Víctor y William, personal de El Tranvía Carlota Blanco

Muchos de los que en su día fueron reyes de la noche, o en algunos casos pioneros, empiezan a contar sus batallitas sobre lugares imaginarios, sobre un “aquí estaba” tal sitio o la “mítica discoteca” en la que se conocieron algunas parejas que ahora ponen hora de llegada a sus hijos. Buena parte de esas historias tienen que ver con diferentes puntos del Orzán, durante décadas la zona de marcha de referencia en A Coruña, y ahora cada vez más difícil de reconocer.

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Quienes levantaron una de las áreas de ocio más memorables y recordadas de la ciudad luchan por sobrevivir entre lavanderías exprés y comercios de nuevo cuño en los que intuir el garito de antaño. El fallecimiento de Paco Ron, figura mítica de El Bar de los Ron, ha llevado a muchos a regresar a los pocos espacios de aquel tiempo que aún siguen en pie. Supervivientes que caminan hacia el medio siglo de vida, en los que cada día es un triunfo.

Jazz Filloa

Alberto Mella, del Jazz Filloa Carlota Blanco

Dicen algunos músicos de la Sinfónica de Galicia que tiene una de las mejores acústicas de la ciudad. Eso queda para los profesionales y los técnicos, pero la reacción sensorial de cualquier cliente con más o menos sensibilidad es que el Jazz Filloa tiene algo de mágico, una atmósfera a local de los de antes y espacio a proteger. Situado en la Rúa Ciega, abrió sus puertas en 1980. Hay quien podría pensar que, con el fallecimiento de Antonio Ferreiro, ha perdido la mitad de su esencia. Sin embargo, su histórico socio Alberto Mella sigue luchando día a día por mantener ese legado en pie para que el Filloa sea una opción de presente y no un maravilloso y perpetuo recuerdo. “El secreto de la longevidad es el ser constantes en los conciertos de jazz, algo que nadie en esta ciudad ha imitado”, sentencia. “De momento, no tenemos fecha de caducidad, y espero que aunque yo no esté tampoco la tenga”, añade.

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Reconoce el empresario que “ha habido épocas muy duras” y que la supervivencia en una zona constantemente en el punto de mira no es sencilla. “El Orzán ya tuvo sus mejores épocas y está de capa caída. Yo ahora soy casi más una sala de conciertos que un pub, pero somos de lo único que queda de esa época dorada”, asume tras 46 años consecutivos al frente del negocio.

El Tranvía

Antón, Karla, Víctor y William, personal de El Tranvía Carlota Blanco

Salgamos del jazz clásico para sumergirnos en el rock y el country setentero y ochentero. Solamente hace falta caminar unos pasos hasta el número 54 de la calle Orzán. Es la misma ruta que han hecho durante décadas los puristas que también frecuentan El Tranvía. Una campana en la barra señala la histórica fecha de apertura: el 15 de junio de 1981, cuando todo era diferente. Cuando las etiquetas eran sencillas, al contrario que ahora, un lugar que se puede calificar de bar a pub, de estilo clásico a recinto heavy.

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Víctor Lamas y la kazaja Karla Rustembek son un equipo que mantiene en plena forma un espacio que hereda su nombre de la anterior propiedad, la de Fernando de la Iglesia, quien abrió el Expreso, el Shanghái y El Tranvía, eternamente vinculado a sus carajillos con nata. “Hay clientes de toda la vida a los que debes conocer y cuidar, al igual que la receta del café, la atención o la música”, subraya Karla. “Teníamos fama de ser un local para gente mayor, pero a partir de cierta hora se llena todavía de jóvenes”, matiza.

Entre las claves de la supervivencia están “no tocar lo que funciona” e inventos como el chupito de caramelo y nata, logrado “a base de prueba y error”. “El Orzán murió, pero menos mal que El Tranvía sigue en pie, es imposible que el Orzán vuelva, así que tenemos que agarrarnos con uñas y dientes y trabajar lo máximo posible en una llamada zona ZAS”, lamenta respecto a las restricciones que persiguen el entorno. “Somos un local retro, con buena música, buen café, la Creedence, Bowie, The Smiths... todo lo que se echa de menos de antes”, desliza la hostelera.

Cazuza

Cristina Díaz, Manu Agra y Adrián López (Cazuza) Carlota Blanco

Abandonemos la calle Orzán y dirijámonos al meollo de lo que un día fue el latir de la noche de A Coruña. Allí, más allá de la esquina del desaparecido Grietax, hace cuatro décadas que suenan guitarras afiladas y rock and roll nacional por encima de todo. Era el templo del llamado ‘rock de kalimotxo’. Hoy, el Cazuza (1985) es mucho más ecléctico y apuesta también por sesiones electrónicas y música urbana. Es parte del reciclaje que lleva a cabo Manu Agra, su propietario desde 2008. “Somos un local de música underground, que hace conciertos de punk y rock, pero con eventos electrónicos, de jazz o rap. Todo lo que sea alternativo, porque el rock nacional está muy complicado”, insiste.

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Con un ojo en el pasado, pero también con optimismo acerca del futuro, el conocido responsable del pub asevera: “Ha cambiado todo muchísimo, porque antiguamente salías todos los días y siempre encontrabas gente. La gente era intransitable, no se podía aparcar y había clientes de toda Galicia. Entiendo el tema del ruido, pero está la zona deslucida, sin bares o restaurantes”. Sin embargo, recién celebrado el 40 aniversario, pronostica: “El Cazuza no tiene fecha de caducidad. Hemos renovado por otros 20 años y vamos a cumplirlos”.

Todos ellos pueden presumir de haber sobrevivido a casi todo, de una pandemia vírica a una de cierres masivos, y ahora se han especializado en resistir. Y los veteranos de la noche lo agradecen.