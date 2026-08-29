Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La UDC ultima los detalles para acoger nuevos alumnos de Medicina, aunque no llegarán hasta 2027

Sobre un centenar de estudiantes se desplazará a la urbe a partir de enero para realizar las prácticas de quinto curso

Dani Sánchez
Dani Sánchez
29/08/2026 04:15
Un momento de un curso sobre técnicas avanzadas de trasplante, en el Chuac
Un momento de un curso sobre técnicas avanzadas de trasplante, en el Chuac
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hace más de un año, la Universidad de A Coruña (UDC) aprobaba por unanimidad en su Consello de Goberno iniciar los pasos para crear una nueva facultad de Medicina para el curso 2027-28. Y, tras quince meses de ‘tira y afloja’ con la Administración autonómica y las otras dos universidades públicas de Galicia, finalmente recibirá alumnos del grado médico un año antes. Aunque, por el momento, seguirán siendo estudiantes matriculados en la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Y es que, el lunes 7 de septiembre dará comienzo un nuevo curso en la entidad educativa herculina. Un curso en el que, por primera vez en la historia, estudiantes de Medicina ocuparán las instalaciones de la UDC para seguir formándose en el grado. Y, si bien la entidad educativa ya está ultimando los detalles del inicio de curso, no será hasta finales de enero cuando lleguen los primeros alumnos a la Universidad.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en una rueda de prensa

Inés Rey vuelve a reclamar una facultad de Medicina para A Coruña

Más información

El pasado 20 de enero se firmó el convenio entre las consellerías de Sanidade y Educación, y las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo para la descentralización de la docencia teórica y práctica del grado de Medicina. En el texto, que según el rector de la UDC, Ricardo Cao, “é moi diferente en fondo e forma ao do 2015”, figura que en los próximos tres años, se impartirá en los hospitales universitarios vinculados a cada universidad la docencia de cuarto, quinto y sexto curso de Medicina, manteniéndose la participación en el rotatorio del resto de hospitales públicos gallegos y otros centros de las respectivas áreas sanitarias. 

En concreto, durante el próximo curso 2026-27, se descentralizará la práctica de quinto; a partir de septiembre de 2027, la teórica del mismo, y en el 2028-29, la parte teórica y práctica de cuarto. Según el acuerdo, el 25% de los alumnos matriculados –unos cien–, llegarán el próximo curso a la UDC; otros cien, a Vigo, y unos 200 se quedarán en Compostela

Unidades docentes 

En el nuevo convenio, también se refleja la creación de una unidad docente en el Chuac y en el Chuvi (Vigo). Dichas unidades organizarán las enseñanzas y realizarán la coordinación con los correspondientes departamentos implicados en la docencia. En A Coruña, para favorecer una mejor coordinación con la unidad docente del Chuac, se creó un departamento de Medicina, que estará compuesto por un total de diez áreas del conocimiento (Anatomía y embriología humana, Cirugía, Farmacología, Fisiología, Historia de la ciencia, Medicina, Medicina preventiva y salud pública, Otorrinolaringología, Psiquiatría y Radiología y medicina física). Así, el nuevo departamento, que tendrá un coste anual de 8.307,06 euros –5.454,60 para la dirección y 2.932,46 para la secretaría–, contará con un total de 49 docentes.

Consello do Goberno departamento de Medicina

La Universidad de A Coruña avanza en la descentralización de Medicina con la creación de un departamento médico

Más información

En este sentido, será la facultad de Ciencias de la Salud la responsable de asignar el espacio y de dotar los medios materiales necesarios para que el equipo directivo del departamento pueda desarrollar sus nuevas funciones. El encargado de dirigir el departamento será Francisco Javier de Toro, jefe del servicio de Reumatología en el Chuac desde julio de 2011 y profesor en la Universidad de A Coruña desde 1993

Cifras

49 docentes 
figuran adscritos al departamento de Medicina que creó la Universidad de A Coruña para la descentralización del grado.
25 por ciento 
de los alumnos de Medicina –unos 100– llegarán a la UDC el próximo curso; otros cien, a Vigo, y unos 200 se quedarán en Santiago de Compostela.
8.387 euros 
costará al año el nuevo departamento: 5.454,60 euros estarán destinados para la dirección y un total de 2.932,40 para la secretaría.​

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Nostián

Hace 25 años | La planta de Nostián ya puede tratar todo tipo de basura
Belen Cebey
Un momento de un curso sobre técnicas avanzadas de trasplante, en el Chuac

La UDC ultima los detalles para acoger nuevos alumnos de Medicina, aunque no llegarán hasta 2027
Dani Sánchez
Dos personas toman el sol en unas rocas en Riazor

¿Pueden los meses de verano compensar el déficit de vitamina D del resto del año?
Lucía Crujeiras
Un agente de la Policía Local sale de un domicilio privado en Os Mallos

Se disparan las quejas por ruidos de fiestas dentro de los domicilios
Abel Peña