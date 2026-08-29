La UDC ultima los detalles para acoger nuevos alumnos de Medicina, aunque no llegarán hasta 2027

Un momento de un curso sobre técnicas avanzadas de trasplante, en el Chuac Quintana

Hace más de un año, la Universidad de A Coruña (UDC) aprobaba por unanimidad en su Consello de Goberno iniciar los pasos para crear una nueva facultad de Medicina para el curso 2027-28. Y, tras quince meses de ‘tira y afloja’ con la Administración autonómica y las otras dos universidades públicas de Galicia, finalmente recibirá alumnos del grado médico un año antes. Aunque, por el momento, seguirán siendo estudiantes matriculados en la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Y es que, el lunes 7 de septiembre dará comienzo un nuevo curso en la entidad educativa herculina. Un curso en el que, por primera vez en la historia, estudiantes de Medicina ocuparán las instalaciones de la UDC para seguir formándose en el grado. Y, si bien la entidad educativa ya está ultimando los detalles del inicio de curso, no será hasta finales de enero cuando lleguen los primeros alumnos a la Universidad.

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El pasado 20 de enero se firmó el convenio entre las consellerías de Sanidade y Educación, y las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo para la descentralización de la docencia teórica y práctica del grado de Medicina. En el texto, que según el rector de la UDC, Ricardo Cao, “é moi diferente en fondo e forma ao do 2015”, figura que en los próximos tres años, se impartirá en los hospitales universitarios vinculados a cada universidad la docencia de cuarto, quinto y sexto curso de Medicina, manteniéndose la participación en el rotatorio del resto de hospitales públicos gallegos y otros centros de las respectivas áreas sanitarias.

En concreto, durante el próximo curso 2026-27, se descentralizará la práctica de quinto; a partir de septiembre de 2027, la teórica del mismo, y en el 2028-29, la parte teórica y práctica de cuarto. Según el acuerdo, el 25% de los alumnos matriculados –unos cien–, llegarán el próximo curso a la UDC; otros cien, a Vigo, y unos 200 se quedarán en Compostela

Unidades docentes

En el nuevo convenio, también se refleja la creación de una unidad docente en el Chuac y en el Chuvi (Vigo). Dichas unidades organizarán las enseñanzas y realizarán la coordinación con los correspondientes departamentos implicados en la docencia. En A Coruña, para favorecer una mejor coordinación con la unidad docente del Chuac, se creó un departamento de Medicina, que estará compuesto por un total de diez áreas del conocimiento (Anatomía y embriología humana, Cirugía, Farmacología, Fisiología, Historia de la ciencia, Medicina, Medicina preventiva y salud pública, Otorrinolaringología, Psiquiatría y Radiología y medicina física). Así, el nuevo departamento, que tendrá un coste anual de 8.307,06 euros –5.454,60 para la dirección y 2.932,46 para la secretaría–, contará con un total de 49 docentes.

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En este sentido, será la facultad de Ciencias de la Salud la responsable de asignar el espacio y de dotar los medios materiales necesarios para que el equipo directivo del departamento pueda desarrollar sus nuevas funciones. El encargado de dirigir el departamento será Francisco Javier de Toro, jefe del servicio de Reumatología en el Chuac desde julio de 2011 y profesor en la Universidad de A Coruña desde 1993