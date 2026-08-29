Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Qué hacer hoy, 29 de agosto, en las Fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/08/2026 02:26
Alana, tras su actuación en el festival de Guísamo
Alana, tras su actuación en el festival de Guísamo
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Romería de Santa Margarita comienza con un espacio participativo en el que habrá obradoiros, muestra de entidades y muestra de artesanía musical, que se presentará en dos tandas: de 11.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas.

Además, en la explanada de la Casa de las Ciencias a las 13.30 horas actuará Benofán, a las 19.30 la Real Banda de Cadeiras Encartables y a las 20.30, en el anfiteatro del parque se presentarán Unto Vello, Os Viqueiras y Alana.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Mercedes Peón emocionó a los coruñeses en el segundo día de 'Noites de María Pita', con un recital con el folclore gallego por banderaVer más imágenes

En sus últimos días, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Nostián

Hace 25 años | La planta de Nostián ya puede tratar todo tipo de basura
Belen Cebey
Un momento de un curso sobre técnicas avanzadas de trasplante, en el Chuac

La UDC ultima los detalles para acoger nuevos alumnos de Medicina, aunque no llegarán hasta 2027
Dani Sánchez
Dos personas toman el sol en unas rocas en Riazor

¿Pueden los meses de verano compensar el déficit de vitamina D del resto del año?
Lucía Crujeiras
Un agente de la Policía Local sale de un domicilio privado en Os Mallos

Se disparan las quejas por ruidos de fiestas dentro de los domicilios
Abel Peña