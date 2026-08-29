A Coruña
¿Qué hacer hoy, 29 de agosto, en las Fiestas de María Pita?
La Romería de Santa Margarita comienza con un espacio participativo en el que habrá obradoiros, muestra de entidades y muestra de artesanía musical, que se presentará en dos tandas: de 11.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas.
Además, en la explanada de la Casa de las Ciencias a las 13.30 horas actuará Benofán, a las 19.30 la Real Banda de Cadeiras Encartables y a las 20.30, en el anfiteatro del parque se presentarán Unto Vello, Os Viqueiras y Alana.
En sus últimos días, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).