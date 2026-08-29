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A Coruña

Hace 25 años | La planta de Nostián ya puede tratar todo tipo de basura

Belén Cebey
Belén Cebey
29/08/2026 04:30
Nostián
Planta de tratamiento de residuos de Nostián
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, la planta de Nostián se preparaba para tratar toda la basura que se generase en la ciudad y en la comarca; hace 50 años, en 1976, se solventaba el problema de tráfico con la construcción de la Avenida del Ejército, pero se agravaba el problema de zonas verdes en la zona; hace 75 años, en 1951, los soportales de Riazor ofrecieron comida a 3.000 personas pobres de La Coruña y hace 100 años, en 1926, el barrio de Santa Margarita celebraba sus fiestas.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de agosto de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 29 de agosto de 2001
Archivo El Ideal Gallego

La planta de Nostián está lista para tratar todo tipo de basura

La planta de Nostián ya está preparada para tratar toda la basura que se genera en la ciudad y en la comarca. Las fosas con las que se iniciará la cadena para convertir la basura en energía ya se han comenzado a alimentar con residuos. Sólo queda comprobar que algunas máquinas responden a las pruebas de seguridad para llenar con materia orgánica los biodigestores, lo que permitirá convertir los restos de comida en vatios de potencia. 

Nositán ya ha completado los eslabones que permitirán que la planta funcione a pleno rendimiento en el mes de octubre, será entonces cuando se darán por terminadas las obras y cuando se complete el tratamiento de los residuos urbanos.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de agosto de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 29 de agosto de 1976
Archivo El Ideal Gallego

El mirador de Los Castros sin sustitución

Con la construcción de la Avenida del Ejército se ha solucionado, en parte, un problema de tráfico, pero por falta de previsión y como suele ocurrir, se ha agravado en la zona otro problema: el de zonas verdes. El antiguo mirador se ha quedado reducido a más de la mitad sin que se haya sustituido por otra zona con iguales funciones. Los niños juegan en el corto espacio que les queda, no dando respiro a las personas que intentan descansar al aire libre. Además, los atropellos a niños que circulan en bicicletas ya son frecuentes... Es, al fin y al cabo, el mismo problema en gran parte de la ciudad: se construye en detrimento de los parques y zonas verdes y se planifica en función de intereses. Allí también han perdido la batalla los árboles y los hombres.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de agosto de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 29 de agosto de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Los soportales de Riazor ofrecieron comida a 3.000 pobres de La Coruña

En los soportales de la playa de Riazor fueron ofrecidas ayer comidas extraordinarias a unos tres mil pobres de La Coruña, acto con el que se quiso festejar la presencia de nuestro Caudillo en su residencia de Meirás. Se habían instalado cocinas de campaña, facilitadas por el Capitán General de la Región, así como numerosas mesas que ocuparon los agasajados. Las comidas fueron costeadas por el Ayuntamiento, Comisión de Fiestas, Junta de Beneficiencia, Gobierno Civil, Delegación de Abastecimientos, Comisaría de Recursos, Sindicato de Hostelería y entidades benéficas. 

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Hace 25 años | Las inundaciones y los cortes de luz sumen la ciudad en un caos

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En la distribución participaron distinguidas damas y miembros de la Junta de Beneficiencia.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de agosto de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 29 de agosto de 1926
Archivo El Ideal Gallego

El barrio de Santa Margarita organiza unas animadas fiestas

Con motivo de la festividad de este popular barrio se han organizado unos animadísimos festejos que estarán a cargo del Club Fortaleza y de la sociedad “A Trinca”. 

Habrá unas alegres dianas y se celebrará la tradicional romería y en el campo del Fortaleza se jugarán un interesante match de fútbol. La sociedad “A Trinca” organizará un concurso de voladores que deparará muchas sorpresas. 

También habrá una gran verbena, amenizada por varias bandas de música, gaitas del país y organillos. La de la Cancela está a cargo del Club Fortaleza. Durante estos días se celebrarán misas en la capilla de Santa Margarita.

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