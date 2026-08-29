El último pub en llegar al Orzán de A Coruña cierra solo un año y medio después de abrir sus puertas

Pamela Rodríguez, en la apertura de La Chela Quintana

La calle Orzán ha ido perdiendo presencia en la noche de A Coruña de forma paulatina, aunque los cierres en el último año se han precipitado y las nuevas aventuras no han calado. El cierre de La Barbería por una sanción municipal a comienzos de 2025, a lo que se unió poco después el Folks por idéntico motivo, generó un movimiento de un grupo de hosteleros en protesta por la normativa vigente, la aplicación del Ayuntamiento y lo que entendían un trato injusto desde el Gobierno local. Sin embargo, la cuesta abajo del entorno había empezado mucho antes y continúa devorando incluso a las nuevas aperturas.

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El último en decir “hasta aquí hemos llegado” es La Chela, que abrió sus puertas en noviembre de 2024 y ni siquiera ha llegado a cumplir los dos años. La propiedad, un trío d de asociados, no consiguió llegar a un punto de acuerdo sobre la dirección que tomar. Curiosamente, se encuentra justo enfrente del Jazz Filloa, donde los habituales y la histórica propiedad ven llegar y marchar vecinos y compañeros de noche como si de la terminal de un aeropuerto se tratase. La Chela había nacido también como un pub ‘de tranqui’ o ‘de chill’, que dirían los más modernos. Pero tampoco.

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Entre algunas protestas vecinales, cuestiones relacionadas con la música en directo y la licencia, así como el modelo de negocio, la sobrina de Mario Vargas Llosa y sus compañeros de viaje se decidieron a optar por el traspaso.

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También a unos pocos pasos, y nacido en el año 2000, sí mantiene la velocidad de crucero el Eclipse. En el cruce de la calle Sol con la calle Orzán, y allí llevan tomándose sus chupitos llamados semáforos varias generaciones, sin que a la propiedad le hayan enseñado todavía la luz roja.