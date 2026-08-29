Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El último pub en llegar al Orzán de A Coruña cierra solo un año y medio después de abrir sus puertas

La Chela ya no existe, pese a la fuerza de irrupción, y aumenta la maldición de una calle en la que se alternan cierres impuestos y voluntarios

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/08/2026 19:26
Pamela Rodríguez, en la apertura de La Chela
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La calle Orzán ha ido perdiendo presencia en la noche de A Coruña de forma paulatina, aunque los cierres en el último año se han precipitado y las nuevas aventuras no han calado. El cierre de La Barbería por una sanción municipal a comienzos de 2025, a lo que se unió poco después el Folks por idéntico motivo, generó un movimiento de un grupo de hosteleros en protesta por la normativa vigente, la aplicación del Ayuntamiento y lo que entendían un trato injusto desde el Gobierno local. Sin embargo, la cuesta abajo del entorno había empezado mucho antes y continúa devorando incluso a las nuevas aperturas.

El Ayuntamiento de A Coruña cierra otros tres locales de hostelería

Más información

El último en decir “hasta aquí hemos llegado” es La Chela, que abrió sus puertas en noviembre de 2024 y ni siquiera ha llegado a cumplir los dos años. La propiedad, un trío d de asociados, no consiguió llegar a un punto de acuerdo sobre la dirección que tomar. Curiosamente, se encuentra justo enfrente del Jazz Filloa, donde los habituales y la histórica propiedad ven llegar y marchar vecinos y compañeros de noche como si de la terminal de un aeropuerto se tratase. La Chela había nacido también como un pub ‘de tranqui’ o ‘de chill’, que dirían los más modernos. Pero tampoco.

Xerión pide la vuelta de La Barbería de A Coruña

Más información

Entre algunas protestas vecinales, cuestiones relacionadas con la música en directo y la licencia, así como el modelo de negocio, la sobrina de Mario Vargas Llosa y sus compañeros de viaje se decidieron a optar por el traspaso.

Carlos Méndez, propietario del Eclipse del Orzán, con uno de los famosos semáforos

El Eclipse que sobrevivió al ocaso del Orzán en A Coruña

Más información

También a unos pocos pasos, y nacido en el año 2000, sí mantiene la velocidad de crucero el Eclipse. En el cruce de la calle Sol con la calle Orzán, y allí llevan tomándose sus chupitos llamados semáforos varias generaciones, sin que a la propiedad le hayan enseñado todavía la luz roja. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Complejo deportivo de Carral renovado

El Complexo Deportivo de Carral renueva su equipamiento para consolidarse como referente en la comarca
Lucía Tenreiro
Antón, Karla, Víctor y William, personal de El Tranvía

Salir como en los ochenta: los supervivientes de la época dorada del Orzán
Guillermo Parga
Intervención de Abel López Soto

O BNG abre o debate sobre a creación da Área Metropolitana da Coruña
Redacción
El ideal gallego

El último pub en llegar al Orzán de A Coruña cierra solo un año y medio después de abrir sus puertas
Guillermo Parga