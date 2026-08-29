Se disparan las quejas por ruidos de fiestas dentro de los domicilios

Un agente de la Policía Local sale de un domicilio privado en Os Mallos Quintana

De unos años a esta parte (muchos aseguran que el coronavirus ha sido un factor importante) la forma de divertirse de la juventud está cambiando. Salen menos de ‘marcha’, como se decía antes, beben menos alcohol y visitan menos discotecas. Si esto tiene que ver realmente con la pandemia o simplemente está relacionado con el envejecimiento de la población, es algo difícil de determinar. Pero eso no quiere decir que la gente haya dejado de reunirse, solo que ahora lo hace en casa. El resultado es que la Policía Local recibe cada vez más quejas de los vecinos por ruidos molestos.

No es una exageración. El año pasado, el 092 tuvo que llevar a cabo 1.139 actuaciones motivadas por fiestas o alborotos varios en domicilios particulares. Aunque hay que matizar que no en todos los casos tiene que ver con una celebración A veces, simplemente se debía a que el vecino mantenía el televisor o el equipo musical a un volumen excesivo.

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En todo caso, una gran cantidad de incidencias que son difíciles de explicar si no es por un cambio social, sobre todo teniendo en cuenta que en 2024 fueron 289 y en 2023, 104. Es decir, que la progresión es cada vez mayor. Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, la actuación policial acaba sin ninguna medida, como una multa, más allá de pedir a la personas en cuestión que bajen el volumen o tratar de mediar entre los vecinos para evitar un conflicto. Rara vez la situación va más allá. “En otras ocasiones, en cuanto llamamos a la puerta, se hace el silencio. Ni siquiera nos abren”, comenta un policía.

Infracciones hosteleras

Lo más curioso es que el número de actuaciones motivadas por ruidos domésticos durante el turno de noche de la Policía Local supera, y con mucho, los que tienen que atender por motivos relacionados con los establecimientos de ocio nocturno. Ya se trate de incumplimientos de horario de cierre (13), o mediciones de ruido (26), o ruidos propiamente dichos (73), ninguna de estas incidencias supone una gran fracción de las que generan los propios vecinos.

La diferencia es aún mayor si a estas se añaden las producidas por los animales domésticos, sobre todo perros, de las que se contabilizaron unas 25. En general, todas las actuaciones por ruido han crecido, al mismo tiempo que, en general, los estudios de medio ambiente indican una reducción de la contaminación sonora de la ciudad. Quizá al reducirse el sonido de fondo, la gente es más consciente de los otros.