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A Coruña

Brutal agresión grupal a un asistente a la fiesta de Novo Mesoiro

Unos jóvenes se ensañaron con una persona de mediana edad, hasta provocarle diversas fracturas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/08/2026 21:10
La churrascada popular de las Fiestas de Novo Mesoiro es el plato fuerte de este sábado, en el que también se presenta 13B Versiones Rock, Dj JUANM & Dj Javito y Mártires del Rock & Roll
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El segundo día de las fiestas de Novo Mesoiro se vio empañado en la madrugada del viernes al sábado por una agresión grupal a uno de los asistentes. Lo que hasta el momento estaba siendo una jornada modélica, de convivencia y con público de todas las edades en perfecta comunión, se convirtió de repente en una pesadilla. Un grupo de jóvenes, según los testigos aproximadamente cinco, asaltaron a un varón de mediana edad hasta dejarlo "seminconsciente", según las mismas fuentes.

La churrascada popular de las Fiestas de Novo Mesoiro es el plato fuerte de este sábado, en el que también se presenta 13B Versiones Rock, Dj JUANM & Dj Javito y Mártires del Rock & Roll

Las fotos de las Fiestas de Novo Mesoiro

Más información

Hacia el cierre de la sesión de DJ Javito, al filo de las 02.30 horas, un vecino se decidió a evacuar 'de monte', que dirían los más veteranos. De hecho, las largas colas en los dos urinarios públicos que están instalados en el campo de la fiesta provoca que los más incontinentes se dirijan a los matorrales del corredor para hacer sus necesidades. En un cruce de caminos se encontró una persona que volvía y el mencionado grupo, que sin apenas mediar palabra comenzó una brutal agresión hasta dejar a su víctima en el suelo. Una vez caído prosiguieron los golpes, hasta que los presentes consiguieron intervenir. Los jóvenes acusaron al agredido de haberlos provocado, algo que niegan algunos de los allí presentes.

La víctima precisó de ingreso hospitalario, y permanece en el Chuac con contusiones y fracturas de diversa consideración, aunque de momento no consta denuncia.

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