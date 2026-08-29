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A Coruña

Adama Traoré, el nuevo fichaje del Dépor, se apunta al Buen Rollo de A Coruña

El extremo catalán prueba los rollos de canela más famosos de la ciudad

Lara Fernández
Lara Fernández
29/08/2026 12:22
Adama Traoré en Buen Rollo
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Instagram Buen Rollo
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Tan solo 48 horas después de su llegada a A Coruña, Adama Traoré, el nuevo fichaje del Deportivo, ya se deja conquistar por las costumbres de la ciudad. Este viernes sorprendió a Fabián Álvarez, que, junto a Génesis Medina, son el alma del famosísimo Buen Rollo

Pese a tener dos locales en la ciudad, en San Vicente (Os Mallos) y la calle Real, fue a este último al que Traoré acudió para probar un roll de canela. La cuenta de Instagram de Buen Rollo compartió la simpática fotografía, acompañada del texto "un día cualquiera en Buen Rollo". 

Adama Traoré en Buen Rollo
Adama Traoré en Buen Rollo
Buen Rollo

A principios de julio de 2024 los dos emprendedores se instalaron en el número 10 de San Vicente, esquina con Ramón Cabanillas, y, en tan solo unos días, el boca a boca hizo que se formasen colas diarias en el exterior de su local, haciéndose viral en redes sociales. Diez meses después abrieron su secundo establecimiento, esta vez en la calle Real. 

Buen Rollo, el local que hizo de Os Mallos un sitio de moda, endulzará también la calle Real de A Coruña

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A día de hoy, Buen Rollo es una de las paradas obligadas no solo de los coruñeses, sino también de los visitantes. Sin ir más lejos, Medina comparte día a día sus reacciones a lo rápido que agotan existencias en ambos locales, llegando a vender todos los rollos de canela en tan solo una hora y media. 

Colas diarias en Os Mallos, A Coruña, por su Buen Rollo

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