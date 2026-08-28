Un magosto adelantado: el tiempo seco madura las castañas y la lluvia las tira del árbol

Castañas en el suelo, este viernes, en la avenida Salvador de Madariaga Quintana

"Agua de agosto, ni buen vino ni buen magosto”, dice el refranero popular. Pero, a decir verdad, los varios litros de agua que A Coruña acumuló no fueron significativos, si esto se compara con la lluvia que se suele registrar cada año en la ciudad.

El tiempo seco y cálido se considera más efectivo para la recolección de castañas, pues estas maduran mejor cuando el clima es seco y cálido. Si después de vivir varias semanas en la que el coruñés estaba más pendiente de a qué arenal acudir que de si se había dejado la chaqueta en casa le sumas la lluvia de esta semana, el resultado es claro: el magosto pasa de octubre de agosto.

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Durante la mañana de este viernes, a muchos viandantes, sobre todo los residentes en el barrio de Elviña, les pareció sorprendente los centenares de erizos que, dos meses antes de lo habitual, ya se encontraban posados en las aceras.

Muchas de las castañas, visiblemente maduras, cumplieron con su proceso natural debido a las anómalas temperaturas de este verano. Otros erizos, sin embargo, parecen haber sufrido las consecuencias de las trombas de agua.