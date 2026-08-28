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A Coruña

Take That anuncia un concierto en Galicia, ¿en A Coruña?

La banda de pop británica acaba de anunciar su gira para 2027 con parada en Galicia en julio

Óscar UllaGuillermo Parga
Óscar Ulla y Guillermo Parga
28/08/2026 13:04
Take That en un concierto reciente
Take That en un concierto reciente
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La banda de pop británica Take That acaba de anunciar nueva gira para 2027, con variad paradas veraniegas por España. Entre ellas, figura una en Galicia.

En la segunda semana de julio comenzarán un tour por España con paradas en Barcelona, Fuengirola, Madrid o Valencia. El 15 de julio tienen marcada fecha en Galicia, aunque no especifican la ciudad, igual que hizo hace un mes Don Omar antes de concretar que actuaría en A Coruña.

Tal y como ha podido saber El Ideal Gallego, las ciudades que optan a acoger el histórico concierto son A Coruña y Santiago de Compostela, que pelean por acoger la nostálgica cita con Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald.

El recital formaría parte de un ciclo de actuaciones conformado por grupos británicos de éxito de finales del siglo pasado y principios del actual.

Take That aseguran en sus redes que el próximo 4 de septiembre saldrán a la venta las entradas para los lugares ya confirmados, con una preventa que dará comienzo el martes 1 de septiembre.

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