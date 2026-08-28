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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 28 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/08/2026 03:19
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Un grupo de gente paseando entre los puestos del parque de Santa Margarita 
Patricia G. Fraga
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La tradicional romería de Santa Margarita, que comienza este viernes 28 con doble tanda  -a las 18.00 y 19.00 horas- de 'PÄRBO' (Begoña Riobó y Anxo Pintos) y con visuales de Montse Piñeiro es sin duda imperdible si estás en Coruña.  Las entradas están a la venta en la web de la Casa de las Ciencias).

Más tarde, a las 21.00 horas, en el auditorio del mismo parque se presenta la Gran Noite do Folclore, con Aturuxo, Son d'aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.

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Para toda la familia, el plan comienza a las 19.30 horas en la plaza de San Rosendo de la Sagrada Familia, con la presentación de 'Hamelin' por Fran ReiCascarillarte.

Y a pocos días de su cierre, en los jardines de Méndez Núñez pueden disfrutarse la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).

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