¿Qué hacer hoy, 28 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Un grupo de gente paseando entre los puestos del parque de Santa Margarita Patricia G. Fraga

La tradicional romería de Santa Margarita, que comienza este viernes 28 con doble tanda -a las 18.00 y 19.00 horas- de 'PÄRBO' (Begoña Riobó y Anxo Pintos) y con visuales de Montse Piñeiro es sin duda imperdible si estás en Coruña. Las entradas están a la venta en la web de la Casa de las Ciencias).

Más tarde, a las 21.00 horas, en el auditorio del mismo parque se presenta la Gran Noite do Folclore, con Aturuxo, Son d'aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.

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Para toda la familia, el plan comienza a las 19.30 horas en la plaza de San Rosendo de la Sagrada Familia, con la presentación de 'Hamelin' por Fran Rei y Cascarillarte.

Y a pocos días de su cierre, en los jardines de Méndez Núñez pueden disfrutarse la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).