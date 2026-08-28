La oferta de destinos nacionales en Alvedro quedará “muy bien” dimensionada este año

Panel de destinos de Alvedro El Ideal Gallego

El aeropuerto de Alvedro pasará, antes de que finalice el año –la previsión es el mes de noviembre– a casi multiplicar por dos sus destinos. A Madrid, Barcelona, Milán, Ginebra, Tenerife Norte –esta es estacional– y Gran Canaria se sumarán en otoño las cinco rutas que operará la aerolínea Volotea tras el concurso convocado por el Consorcio de Turismo de A Coruña. Se trata de Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante, unos enlaces con los que la oferta nacional desde Alvedro quedará “bastante bien dimensionada”, según el portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto.

“El número de destinos va a ser muy bueno, aunque se podría incluir alguna conexión con Baleares. En general, sin embargo, vemos bien el plano nacional, pese a que seguramente se tendría que incrementar el número de frecuencias. Por fin vamos a estar conectados de forma paralela con Málaga y Sevilla, que son destinos complementarios, y Alicante y Valencia, si se ponen en días alternos, harán que la conectividad sea mayor”, sostiene el portavoz de la entidad.

Para la plataforma de apoyo a Alvedro el hecho de que sea Volotea la aerolínea que opere estas cinco nuevas rutas se traduce en su “consolidación” en Alvedro. En el plano internacional, la palabra que define el presente es de “expectación”. Se sabe que habrá nuevas rutas licitadas en otoño y se conocen destinos incluidos en el convenio firmado entre el Ayuntamiento e Inditex. Ahora solo falta ver plasmada la apuesta del Gobierno local.

Este próximo otoño se convocará un concurso para rutas internacionales, con el objetivo de buscar la promoción de A Coruña fuera de España y tener vuelos directos que faciliten la conectividad de la ciudad con los cinco continentes. Además, en el acuerdo con Inditex se incluyen específicamente conexiones internacionales para los destinos de Lisboa, París, Londres y Estambul.