Obdulia Taboadela y Julio Abalde, en la sede del PSOE Javier Alborés

Obdulia Taboadela (Madrid, 1964) volverá a ser subdelegada del gobierno (su primer etapa fue entre 2004 y 2007) después de que Julio Abalde anunciara su jubilación el próximo lunes. Abalde, antiguo rector de la Universidad, ha permanecido cerca de un año en el cargo, tras haber sustituido a la anterior subdelegada, María Rivas, que ahora trabaja en el Ayuntamiento.

Taboadela dejará su escaño en el congreso, que pasará a ser ocupado por Diego Taibo. Doctora en Sociología y antigua profesora titular de la Universidad, siempre ha estado ligada al PSOE. Entre 2009 y 2011 fue concejala en el Gobierno de Javier Losada. Entre abril y diciembre de 2019 fue senadora en la decimotercera legislatura. En 2021, aceptó el cargo de embajadora en Polonia antes de entrar en el Congreso.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco agradeció a Abalde su compromiso desde donde "impulsou a acción do Goberno de España na provincia, facilitando investimentos e consolidando eixes de colaboración permanentes co resto de administracións e organismos en beneficio da cidadaní"a.

De Taboaldela, Blanco destacó su "experiencia e fondo coñecemento da realidade da provincia da Coruña e das dinámicas do cargo". E animouna a dar continuidade ao traballo que viña facendo Julio Abalde, outorgándolle ademáis un novo pulo.